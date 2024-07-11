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  4. Kıvrımlı model Demi Rose son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu kadarı da fazla...'

Kıvrımlı model Demi Rose son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu kadarı da fazla...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.07.2024 09:48
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Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Demi Rose son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmiş ve renkli saçları ile takipçilerinden tam not almayı başarmıştı. Kıvrımlı model şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü modele 'bu kadarı da fazla' yorumları yapıldı.

Kıvrımlı model Demi Rose son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu kadarı da fazla...'

Sosyal medyada bir seks sembolü olarak var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti.

Saçlarını rengarenk boyatan ünlü model yeni görüntüsü ile takipçilerinden tam not almayı başarmıştı. Demi Rose şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi.

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YORUM YAĞDI

'Şirin bir mağara buldum ve şimdi benim' notu ile peş peşe paylaşımlar yapan ünlü modelin üstsüz karelerine sosyal medyada; 'Bu kadarı da fazla', 'Ne yapacağını şaşırdı' gibi yorumlar yapıldı.

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Demi Rose daha önce kendisine sosyal medya paylaşımlarından dolayı çiftlerden cinsel ilişki teklifleri geldiğini açıklamıştı.

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Express
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Demi Rose
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