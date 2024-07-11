Kıvrımlı model Demi Rose son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! 'Bu kadarı da fazla...'

Sosyal medyada bir seks sembolü olarak var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekmişti.

Saçlarını rengarenk boyatan ünlü model yeni görüntüsü ile takipçilerinden tam not almayı başarmıştı. Demi Rose şimdi de son pozlarıyla adından söz ettirdi.

YORUM YAĞDI

'Şirin bir mağara buldum ve şimdi benim' notu ile peş peşe paylaşımlar yapan ünlü modelin üstsüz karelerine sosyal medyada; 'Bu kadarı da fazla', 'Ne yapacağını şaşırdı' gibi yorumlar yapıldı.

Demi Rose daha önce kendisine sosyal medya paylaşımlarından dolayı çiftlerden cinsel ilişki teklifleri geldiğini açıklamıştı.