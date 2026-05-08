Ütüleme sonrası kıyafetlerin formunu koruması için yapmanız gerekenler

Ütü masasından dolaba giden süreçte uygulayacağınız bu pratik yöntemlerle, giysilerinizin o ilk anki düzgünlüğünü uzun süre korumasını sağlayabilirsiniz. Kıyafetlerinizin formunu sabitleyecek ve şıklığınızı garanti altına alacak etkili adımlar!

1. Giysileri hemen askıya asın.



Ütüleme işlemi biter bitmez kıyafeti bekletmeden askıya asmak, formun bozulmaması için en kritik adımdır. Sıcak kumaş, masanın üzerinde rastgele bırakıldığında kendi ağırlığıyla yeni ve istenmeyen kıvrımlar oluşturabilir. Askı, kumaşın lifleri hala sıcakken giysinin orijinal kesimini korumasına yardımcı olur.

2. Düğmeleri mutlaka ilikleyin.



Gömlek veya ceket gibi önü açılabilir kıyafetleri asarken en azından üst düğmeyi iliklemelisiniz. Bu işlem, yakanın sağa sola kaymasını önleyerek giysinin askıda simetrik durmasını sağlar.

3. Nem tamamen uçana kadar bekleyin.

Ütüden çıkan kıyafetler, buharın etkisiyle her zaman bir miktar nem barındırır. Bu nemli kumaşı doğrudan kapalı dolaba kaldırmak, kumaşın gevşemesine ve hızla kırışmasına yol açar. Kıyafetinizi dolaba asmadan önce, oda sıcaklığında tamamen kuruduğundan emin olmalısınız.

4. Doğru askı tipini kullanın.



Her kıyafetin ağırlığı ve kumaş türü farklı olduğu için askı seçimi de buna uygun olmalıdır. İnce tel askılar genellikle omuz kısımlarında iz yapar ve kumaşın sarkmasına neden olur. Özellikle ceketler için kalın omuzlu, gömlekler için ise kumaşı kaydırmayan askılar tercih edilmeli.

5. Dolapta sıkışıklıktan kaçının.



Ütülenmiş kıyafetlerin en büyük düşmanı, birbirine çok yakın duran diğer giysiler. Askıları dolaba dizerken aralarında en az bir parmak boşluk bırakmaya özen göstermelisiniz. Sıkışık bir dolapta kıyafetler birbirine baskı yapar ve kumaşın üzerinde yeni kırışıklık yolları oluşturur. Rahat bir yerleşim, hava akışını destekleyerek kumaşın ferah ve düzgün kalmasını sağlar.

6. Pantolonları ütü çizgisinden katlayın.



Pantolonların formunu korumak için ütü çizgilerinin kusursuz bir şekilde üst üste gelmesi gerekir. Askıya asarken paçalardan hizalamak ve çizgileri bozmadan yerleştirmek kalıcı bir şıklık sunar.

7. Örme kıyafetleri asmak yerine katlayın.



Triko ve örme kumaşlar, askıda bekledikçe yer çekimi nedeniyle aşağı doğru uzama eğilimi gösterir. Bu durum omuzlarda çıkıntılar oluşmasına ve giysinin boyunun deforme olmasına yol açar. Bu tür hassas parçaları ütüledikten ve soğuttuktan sonra düzgünce katlayarak rafa kaldırmak en doğrusu.

8. Giyinmeden önce iyice soğutun.

Ütüsü yeni bitmiş ve hala ılık olan bir kıyafeti giyip dışarı çıkmak, anında kırışmasına neden olur. Vücut ısısı ve hareketleriniz, henüz sabitlenmemiş kumaş liflerini saniyeler içinde deforme eder. Kıyafeti giymeden önce en az on dakika boyunca askıda dinlendirip tamamen soğumasını beklemeniz gerekir. Bu bekleme süresi, ütünün kalıcılığını gün boyu sürecek şekilde artıracaktır.