İpekten ketene: Hassas kumaşları yanma korkusu olmadan ütüleme sırları

İlk ve en altın kural: Etiket okuma sanatı.



Ütüye başlamadan önce kıyafetin iç kısmındaki o küçük beyaz etikete mutlaka göz at. Üzerinde çarpı olan bir ütü simgesi görüyorsan, o parça ütüyle değil buharla barışık demektir. Tek noktalı simge en düşük ısıyı, iki nokta orta dereceyi, üç nokta ise yüksek ısıyı temsil eder. Isı ayarını kumaşa göre yapmadan ütüyü asla kumaşla temas ettirme.

Hassas kumaşların en büyük düşmanı doğrudan temas.

İpek, saten veya koyu renkli hassas parçaları ütülerken kumaşın parlamasını önlemek için mutlaka tersinden ütülemelisin. Eğer hala çekincen varsa, kumaş ile ütü arasına ince, beyaz ve hafif nemli bir tülbent koymak hayat kurtarır.

Sıra ütüleme sırasına geldiğinde stratejik davranmakta fayda var.



Ütün henüz yeni ısınırken düşük ısı isteyen ipek ve sentetikleri aradan çıkarabilirsin. Ütü ısındıkça daha yüksek direnç gösteren yünlü ve pamuklulara geçmek daha mantıklı. Eğer çok sıcak bir ütüyle pamukludan hemen ipeğe geçersen, ütünün tabanı soğuyana kadar ipek kumaşın yanma riski artar; bu yüzden soğuma süresini her zaman hesaba katmalısın.

İpek kumaşlar doğası gereği naziktir ve ısıya çok hızlı tepki verir.

İpeği ütülerken buhar kullanmaktan kaçınmalısın çünkü su damlacıkları kumaşta kalıcı lekeler bırakabilir. Bunun yerine, kumaşı hafif nemliyken veya kuru ütü ayarında, en düşük ısıda hızlı hareketlerle ütüle. Ütüyü kumaşın üzerinde tek bir noktada asla bekletme; sürekli hareket halinde olmak ipeğin dokusunu korumanın en güvenli yolu.

Keten ise ipeğin tam tersi bir karaktere sahip; "ben buradayım" diyen inatçı kırışıklıklarıyla meşhur.



Keteni mükemmel ütülemek için kumaşın tamamen kurumasını bekleme. Keten hafif nemliyken yüksek ısı ve bol buhar uygulamak, o sert dokunun yumuşayıp hizaya gelmesini sağlar. Eğer kumaş çoktan kurumuşsa, bir fısfıs yardımıyla su püskürtüp birkaç dakika bekledikten sonra ütüye geçmek işini yarı yarıya kolaylaştırır.

Peki ya ütü tabanı?

Kirli bir ütü tabanı, dünyanın en iyi tekniğini kullansan bile hassas kumaşlarında geri dönüşü olmayan lekeler bırakabilir. Ütü tabanının temiz ve kireçsiz olduğundan emin olmalısın. Kumaşa yapışan sentetik kalıntıları veya yanık izleri olan bir ütü, ipeğinin sonu olabilir.

Son olarak, ütüleme işlemi biter bitmez kıyafeti hemen giyme veya katlama.



Sıcak kumaş, formunu sabitlemek için zamana ihtiyaç duyar. Ütülediğin parçayı bir askıya as ve en az on beş dakika soğumasını bekle. Bu sayede emeğin boşa gitmez ve o kusursuz görünüm gün boyu korunur. Doğru ekipman, doğru ısı ve biraz sabırla artık hiçbir kumaştan korkmana gerek kalmadı!