Kıyafetlerdeki Ter Lekeleri Nasıl Çıkarılır?

Özellikle yaz aylarında ortak yaşam alanlarının rahatsızlık verici unsurlarının başında şüphesiz ki ter geliyor. Ter kokusunun yanı sıra çok fazla terleyen insanların kıyafetlerinde ter izleri görmek de mümkün. Ter izleri kimi zaman inatçı bir lekeye dönüşerek kıyafetin bir daha giyilmemek üzere heba olmasına bile neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek de ter lekesi nasıl çıkar konusuna hakim olmaktan geçiyor. Ter Lekelerine Pratik Çözüm Kuru temizleme yöntemleri, ter lekelerinin çözümü için hem maddi olarak hem de zaman olarak oldukça maliyetli. Bunun yerine kolay ve pratik çözümlerle ter lekelerinden kurtulabilirsiniz. 1. Limon yöntemi Kıyafetlerdeki ter lekeleri, koltuk altı bölgesi başta olmak üzere bir süre sonra kumaşın üzerinde kalıplaşır ve çıkarılması zor bir hal alır. Koltuk altı sarı leke için çözüm diğer kumaşlara nazaran beyaz kumaşlarda daha pratiktir. Bunun için 1 çay kaşığı karbonatı birkaç damla limon suyuyla birlikte katı bir karışım elde edinceye kadar karıştırın. Ardından karışımı lekenin olduğu bölgeye serperek ovuşturun. 20 dakika kadar lekenin üzerinde bekletin. Daha sonra kıyafeti çamaşır makinesine atın. Kuruduktan sonra lekeden eser kalmadığını göreceksiniz.

2. Çamaşır suyu yöntemi Çamaşır suyu, ağartıcı özelliğe sahip bir kimyasaldır. Eğer ter izi olan kıyafetiniz beyaz ve kalın bir kumaşa sahipse, kıyafetini çamaşır makinesine atmadan önce makinenin deterjan kısmına bir miktar çamaşır suyu dökerek ter lekelerinin giderilmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu işlemi sürekli olarak yapmamanızı öneririz. Çamaşır suyu, çamaşırların dokusunu incelterek kolay bir şekilde yıpranmalarına yol açabilir. 3. Maden suyu yöntemi Koyu renkli ve özellikle siyah kumaşlarda ter, beyaz bir leke bırakır. Renkli kıyafetlerde ter lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap olarak maden suyunu önerebiliriz. Bunun için kıyafetinizi yıkarken makinenizi her zamanki programına ayarlayın. Deterjan gözüne ise yarım şişe maden suyu dökün ve makineyi çalıştırın. Bu yöntem hem kıyafetinizin rengini koruyacak hem de lekenin giderilmesine yardımcı olacaktır. 4. Tuz yöntemi Kıyafetinizin beyaz ya da renkli olması fark etmeksizin lekelerin giderilmesinde tuzu kullanabilirsiniz. Bunun için lekeli bölgeyi ıslatın ve üzerine bir miktar tuz dökün. 1 saat kadar bu şekilde beklettikten sonra kıyafetinizi, tuzlu suyla dolu bir kabın içerisinde bekletin. Ertesi gün çamaşır makinesinde hafif bir programda kıyafetinizi yıkayabilirsiniz.

5. Sirke yöntemi Ter lekesinden bir türlü kurtulamadığınız kıyafetini uygun bir kabın içerisine koyun. Daha sonra kıyafet tamamen suyun içerisinde kalana kadar kabı suyla doldurun. Suyun içerisine bir miktar sirke ilave edin. Lekelerin yok olduğunu görene kadar kıyafetinizi kabın içerisinde bekletin. Ardından her zamanki programında çamaşır makinenizi kurup, kıyafetinizi yıkayabilirsiniz. 6. Bulaşık deterjanı yöntemi Kimi zaman geç fark edilen ve fark edilene kadar kurumuş olan ter lekelerini çıkarmak biraz daha zorludur. Bu lekeleri çıkarmak için önemli olan kıyafetin kumaşıdır. Eğer uygun bir kumaş türüyse çamaşır suyu yardımıyla bu lekeler çıkarılabilir. Ancak hassas bir kumaş türü için bulaşık deterjanı denenebilir. Bunun için lekeli olan alana bir miktar bulaşık deterjanı dökün ve birkaç damla su damlatarak kıyafetinizi çitileyin. Bu işleme yoğun bir köpük elde edinceye dek devam edin. Sonrasında bu bölgeyi iyice durulayın. Çamaşır makinesine bu şekilde atarak yıkayın. Yaz aylarında en sık ter lekesi görülen tekstil ürünlerinden biri de şapkadır. Şapkadaki ter lekesi nasıl çıkar sorusuna yanıt olarak yine bulaşık deterjanını önerebiliriz.