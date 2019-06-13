Kıyafetlerin içindeki etiketlerde yer alan semboller ne anlama geliyor?

İlk olarak, biraz tarih. 1950'lerin sonunda, tekstil bakım etiketlemesi için bir Avrupa derneği kuruldu. Bu nedenle, özellikle Avrupa'da çamaşır sembolleri benzer veya aynıdır. Dünya çapındaki pazarlarda semboller uluslararası hale gelmiştir. Ancak, tam olarak ne anlama geldikleri konusunda hala bir kafa karışıklığı var. Endişeye gerek yok, işte açıklıyoruz.
ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Kovadaki sayı maksimum sıcaklık anlamına gelir. Küçülebileceği veya rengini kaybedebileceğinden daha sıcak yıkamayın.
Kovanın altındaki çizgi, yavaş bir sıkma döngüsü kullanmanız gerektiği anlamına gelir. Öğe muhtemelen hassastır ve hızlı bir döngüye dayanamaz. Çamaşır makinenizdeki programın yavaş olduğundan emin olun!
Kovadaki el, kıyafetleri yalnızca manuel olarak yıkayabileceğiniz veya çamaşır makineniz bu özelliğe sahipse makinenizdeki el yıkama ayarında kullanabileceğiniz anlamına gelir.
Kovadaki çarpı ise, giysi parçasını yıkayamayacağınız anlamına gelir. Kuru temizleme yaptırabilirsiniz.
KURUTUCU
Bu sembol, kıyafetlerinizi kurutucuda normal bir sıkma döngüsünde kurutabileceğiniz anlamına gelir.
Sadece bir noktaya sahip olan bu sembol, kurutucuya koyabileceğiniz, ancak düşük ısıda tutabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, programın kısa olduğundan emin olun!
Üzerindeki işaretten de anlaşılacağı gibi öğeyi kurutucuya koyamayacağınız anlamına gelir. Çamaşır ipinde kurumaya bırakın.
ÜTÜLEME
Ütüdeki bir nokta, öğeyi ütüleyebileceğiniz anlamına gelir, ancak ayarlar 110 santigrat dereceden daha sıcak olamaz.
İki nokta, maksimum sıcaklığın 150 santigrat derece olduğu anlamına gelir.
Üç nokta, maksimum 200 derece Santigrat sıcaklığını gösterir.
ÇAMAŞIR SUYU
"CI" veya "CL" harflerini içeren bir üçgen, öğeyi çamaşır suyu ile ağartabileceğiniz anlamnına gelir.
Üzerinde çarpı işareti bulunan bir üçgen ağartıcıdan uzak durmanız gerektiği anlamına gelir!
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