Kıyafetlerinizin ömrünü kısaltan yaygın ütüleme hataları

Sizce de evdeki en sıkıcı ve yorucu iş ütü yapmak mı? Eğer böyle düşünüyorsanız yalnız değilsiniz ama her ne kadar sevmeseniz de bazen kıyafetlerinizin düzgün görünmesi için ütü yapmak zorunda kalırsınız. Böyle anlarda işler bir an önce bitsin diye aceleci davranıyor veya yaygın yapılan ütüleme hatalarını tekrarlıyorsanız, kıyafetlerinizin ömrünü kısaltıyorsunuz demektir. Ütü sevmeyenlerin bile kolayca uygulayacağı en pratik ve doğru yöntemleri adım adım paylaşıyoruz.

1. Kumaş türünü kontrol etmemek.

Ütü yaparken yapılan en sık hatalardan biri rastgele bir ütü sırası izlemek ve kumaş türüne dikkat etmemektir. Halbuki her kumaş, farklı ütü ayarı gerektirir. Kıyafetlerin uzun süre canlılığını koruyarak yeni kalmasını sağlamak için kumaş bakımını gözden kaçırmamanız çok önemlidir. Her kumaş aynı sıcaklığa dayanmadığından ütü yapmadan önce etikette yazan talimatları kontrol etmeniz ve doğru ütüleme sıralamasını belirlemeniz gerekir. Örneğin; ipek ve satenleri düşük, pamukluları ise daha yüksek ısıda ütüleyebilirsiniz.

2. Ütüyü tam ısıtmamak.



İşler bir an önce bitsin diye ütüyü tam ısıtmadan kullanmaya başlamak, bir diğer yaygın hatadır. Aslında tam ısınmamış bir ütü, kırışıklıkları açmak için yeterli olmaz. Bu durumda normalde tek seferde geçeceğiniz bir nokta üzerinden daha fazla geçmek zorunda kalır ve kıyafet liflerini zedelemiş olursunuz. Üstelik düşük ısıdaki ütünün buhar gücü de zayıftır. Bu nedenle işleri hızla bitireyim derken kıyafetlerinize zarar vermemek için ütünün tam ısınmasını beklemeniz gerekir.

3. Çok yüksek ısı kullanmak.



Bununla birlikte, aşırı ısının faydalı olduğu yanılgısı da fazlasıyla yaygındır. Aksine, çok yüksek şiddette ısının kıyafetler üzerinde aşındırıcı etkisi vardır. Özellikle sentetik, saten ve ipek gibi kumaşlar ısıya dirençsizdir. Kumaşa yüksek şiddette ısı uyguladığınız zaman liflere hasar verebilir, daha da kötüsü kalıcı yanık izlerinin oluşumunu hızlandırabilir.

4. Kıyafetlerin kuruluk dengesini gözetmemek.

Kıyafetleri hafif ıslak ve nemli şekilde ütülemek zararlı değildir. Ancak tamamen ıslak veya tamamen kuru parçalarda, liflerin hasar görme riski daha yüksek olur. Islak kıyafetlere ütü yapmak dikiş hattını bozar, kumaş formunu deforme eder ve kıyafetlerin şekil değiştirmesine neden olur. Tam kuru kıyafetleri ütülemek ise lifleri aşındırarak kopma, parçalanma riskini artırır. Bu nedenle ütüleme esnasında kıyafetlere su püskürtmeniz ve ideal nem oranını yakalamanız gerekir.

5. Ütü tabanını temizlememek.

Ütünün kir ve mikrobu öldürdüğü doğru olsa da ütü tabanı temizliğine özen göstermemek, bu olumlu etkiyi hızla ortadan kaldırabilir. Çünkü ütü tabanında kullanıma bağlı olarak zamanla biriken kireç, toz ve kir miktarı artar. Böylece bu tür izlerin kıyafete geçip kumaşa zarar verme riski de artar. Özellikle açık renkli kıyafetleri ütülediğinizde tabandaki kalıntılar daha belirgin iz bırakabilir. Bu yaygın hatayı önlemenin en kolay yolu, ütü tabanını her kullanımdan sonra temizlemektir. Elbette bu esnada doğru temizlik solüsyonlarının kullanılması gerekir.

6. Buhar gücünden yanlış faydalanmak.

Söz konusu kırışıklıklar olduğunda elinizdeki en etkili silah buhar gücüdür. Fakat bu güç, her kumaş türüne uygun değildir. Çünkü bazı kıyafetlerde aşırı buhar kullanımı sonucu leke oluşabilir ve nem artışına bağlı olarak kumaş formu bozulabilir. Özellikle kadife, saten, süet, keten gibi kumaşlarda ısı yüksekliğinin yanı sıra buhar gücü kullanımına da özen göstermeniz çok önemlidir.

7. Kıyafetleri ön yüzünden ütülemek.

Bazı kumaşlarda canlılık ve desen kaybı olmaması için hangi yüzünden ütülediğiniz de önem kazanır. Özellikle koyu renkli ve baskılı kıyafetleri ön yüzünden ütülerseniz, kumaşta parlama ve baskıda dağılma sorunlarıyla karşılaşırsınız. Tersinden yaptığınız ütülemede ise kumaş yüzeyini ve renklerin canlılığını korur, daha temiz ve düzgün bir görünüm elde edersiniz.

8. Ütülerken fazla baskı uygulamak.

Kıyafetleri ütülerken kumaş yüzeyine fazla baskı uygulamak ve sürekli aynı yönde gidip gelmek, liflere hasar verir. Aşırı baskı, ısı ve tekrarlı hareket sonucu liflerin aşınarak kopma ve zayıflama riski oluşur. Bu durum da kıyafetlerin canlılığını ve yeni görünümünü daha hızlı kaybetmesiyle sonuçlanır. Oysa ideal ısıda ve doğru ayarda ütü yaparsanız, hem fazla kol gücü harcamaz hem de kıyafet ömrünü uzatırsınız.