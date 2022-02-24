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Kıyafetlerinizin şıklığını arşa çıkaracak kemer kullanma tüyoları!

23.02.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazen siz de kıyafetinizi tamamlanmamış hissediyor musunuz? Şıklığınız için tüm detaylar tamam fakat aksesuar eksiğiniz olduğunu düşünüyorsanız kemerlere bir şans vermeniz gerekiyor. Bel oyuntunuzu ortaya çıkaran kemer, çoğu kombin için vazgeçilmez bir tamamlayıcı. Peki, kıyafetlerinizi kemerle nasıl kusursuzlaştıracağınızı biliyor musunuz?

Kıyafetlerinizin şıklığını arşa çıkaracak kemer kullanma tüyoları!

Kemer, kıyafetlerin en önemli tamamlayıcılarından biri. Ufak bir dokunuşla tarzınızı kusursuzlaştıracak kemerlerin seçimi ve kullanımında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. İşte basit ama etkili bir şekilde kombinlerinizi canlandıracak kemer kullanma yöntemleri!

ÖNCE VÜCUDUNUZU TANIYIN

İyi giyinmenin yolu, vücudu tanımaktan geçiyor. Kemerlerin en önemli işlevlerinden biri, bel bölgesini öne çıkarmak. Bu nedenle kullanacağınız kemer için öncelikle vücudunuzu iyi tanımalısınız. Örneğin gövdeniz uzunsa ve bunu vurgulamak istiyorsanız kalın kemerleri tercih etmeli, bel bölgeniz daha kısaysa ince kemerleri kullanmalısınız.

ELBİSELERİ KEMERLE TAMAMLAYIN

Elbiselerde kullanılan kemer, çoğu günlük modeli şıklaştıran sihirli bir değnek gibi! Düz kesim elbisenizi bile çarpıcı hale getirecek kemeri seçerken elbisenin rengi ile uyumlu olmasına dikkat edebilirsiniz. Elbiselerde genellikle kalın kemerler tercih edebilir, bu sayede daha uzun bir gövde görünümü elde ederek elbisenizin sıradanlığını kırabilirsiniz.

AYAKKABI UYUMUNU ATLAMAYIN

Kemerlerin en önemli tamamlayıcılarından biri ise ayakkabılar! Kemer ve ayakkabı uyumuna dikkat etmelisiniz. Tarzınız için önemli olan bu iki parça aynı renkte seçilebileceği gibi birbirini tamamlayan renkler de tercih edilebilir. Örneğin düz renk bir kıyafet tercih ettiyseniz ayakkabı ve kemerinizi aynı tonlarda seçebilirsiniz. Renkli bir kıyafet tercihi yaptıysanız da ayakkabı ve kemerinizi birbirini tamamlayan renklerde seçerek kombinleyebilirsiniz.

"KABANLA KEMER Mİ OLUR?" DEMEYİN

Kabanlar, hatları yok eden parçalar olarak görülüyor. Oysa kabanlarda da hatlarınızı öne çıkarmanız mümkün. Tek yapmanız gereken doğru kemeri bulmak. Bağlamalı ya da kalın kemerler kullanarak kabanınıza hareket katabilirsiniz.

KALIN VE İNCE KEMER KULLANIMI

İnce kemerler genellikle yüksek bel pantolonlarla kullanılıyor. Yüksek bel pantolonlar bel çevresini ön plana çıkardığı için ince bir kemerle bu görünümü destekleyebilirsiniz. Kalın kemerler ise daha çok kum saati görünümüne sahip olmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Bunun için biraz daha uzun bir gövdeye ve ince bir bele sahip olmanız gerekiyor.

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