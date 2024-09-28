Kıyıya vurdu! Korku dolu anlara neden oldu: Kimse bakmaya bile cesaret edemedi... "İlk başta tereddüt ettim"

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Hartlepool kentindeki Headland Plajı'nda minke veya fin balinası olduğu düşünülen bir deniz canlısının cansız bedeni bulundu.

Plajda yürüyüş yaptığı sırada kıyıya vurmuş balinayı gören bir kişi polise haber verdiğini ifade ederek, "Her gün yürüyüşe plaja gidiyorum, plajda büyük bir balina olduğunu söyleyen bir kadınla karşılaştım. Benimle dalga geçtiğini düşündüm. İlk başta biraz korktum, o büyüklükteki bir şeyden herkes korkardı. Daha önce hiç gerçek bir balina görmemiştim. İlk başta tereddüt ettim, canlı mı cansız mı emin değildim ama yaklaştıkça ölü olduğunu anladım." dedi.