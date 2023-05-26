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"Kız arkadaşıma baktın" kavgasında ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada

26.05.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece'de bir alışveriş merkezinin kafesinde çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. "Kız arkadaşıma baktın" kavgasında sandalyeler havada uçuştu. Kavga anları, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu. İşte detaylar...

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin kafesinde meydana geldi. İddiaya göre, kafede kız arkadaşıyla oturan bir genç ile bir grup arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın sebebinin ise gruptan birinin şahsın kız arkadaşına bakması olduğu ileri sürüldü. Kısa bir süre içerisinde ikili arasında sinirler gerilirken taraflar, birbirlerine sandalyeleri fırlatmaya başladı.

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Kafede ortalık bir anda karışırken yaşanan kavga anları çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kavga diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece AVM kavga

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