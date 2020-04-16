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  4. Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü

Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 00:49 | Son Güncelleme

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Pala’ya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala’yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 22:00 sıralarında Fındıklı ilçesi meydanında yaşandı. İddiaya göre Savaş D., henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Gamze Pala ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş. D. belinden çıkardığı tabanca ile Pala’ya ateş etti. Saldırgan kurşunların isabet etmediği Pala’yı bu kez de boynundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Pala’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan Savaş. D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Pala’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize Fındıklı gamze pala

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