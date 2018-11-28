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Kız arkadaşını 3 ayrı yerde dövdü sonra tecavüz etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 08:37 | Son Güncelleme

Kız arkadaşını kendisini aldattığı iddiasıyla 3 ayrı yere götürerek darp eden ve daha sonra da tecavüz eden zanlı Abdurrahman S. tutuklandı.

Kız arkadaşını 3 ayrı yerde dövdü sonra tecavüz etti!

Olay Lefkoşa'da 26 Kasım günü meydana geldi. Zanlı Abdurrahman S. terk edilmiş haldeki bir binaya götürdüğü kız arkadaşı N.P.'yi, kendisini aldattığı iddiasıyla dövmeye başladı.

Daha süre N.P.'yi motosikletiyle iki farklı adrese daha götürerek dövmeye devam eden zanlı, ardından terk edilmiş binaya geri getirdiği kız arkadaşına tecavüz etti.

Kıbrıs basınında yer alan Evrim Kamalı imzalı habere göre, polis tarafından yakalanarak dün hakim karşısına çıkarılan zanlı, N.P.'yi dövdüğünü ancak tecavüz etmediğini iddia ederken, mahkeme Abdurrahman S.'nin tutuklanmasına karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs cinsel istismar taciz Lefkoşa

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