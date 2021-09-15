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  4. Yolda karşılaştı, elindeki bıçakla saldırdı! Korkunç anlar

Yolda karşılaştı, elindeki bıçakla saldırdı! Korkunç anlar

15.09.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 37 yaşındaki Abdullah I., kız arkadaşı Cansu K.'nın eski sevgilisi Ömürcan B.'yi bıçakladı. 29 yaşındaki genç, saldırı sonucu ağır yaralandı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolda karşılaştı, elindeki bıçakla saldırdı! Korkunç anlar

Kavgaya karışan Cansu K.'nin kardeşi T.K. (17) ve Abdullah I., gözaltına alındı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Kız arkadaşı Cansu K. ve kardeşi T.K. ile birlikte mahallede olan Abdullah I., Cansu K.'nin eski sevgilisi Ömürcan B. ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, büyüyerek, kavgaya dönüştü. İddiaya göre Abdullah I. ve T.K., Ömürcan B.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ömürcan B., ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliler de kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. T.K. ve Abdullah I., Ulugazi Toki Konutları'nda suç aletiyle yakalanıp, gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Samsun
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