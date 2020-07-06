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  4. Kız isteme sonrası feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Kız isteme sonrası feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 10:47 | Son Güncelleme

Aksaray’da, kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönen ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

Kız isteme sonrası feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Kız istedikten sonra Bursa'dan Niğde'ye dönmek üzere olan ailenin bulunduğu, Ramazan Çelik (48) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ramazan Çelik ve Bursa'da sözlenen Ömer Sakarya (21) ile annesi Nilüfer Sakarya (41), babası İsmail Sakarya (43) yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gencin dayısı Veysel Cullaz (35) ise yaşamını yitirdi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Çelik, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın üzerini ve takılı olan emniyet kemerini kesmesiyle kurtarıldı.

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Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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(DHA)

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