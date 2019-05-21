Kız kaçırdığı iddia edilen kişinin evi kundaklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, komşusunun kızını kaçırdığı iddia edilen kişinin evi kundaklandı.

İddiaya göre, Gülbahçesi Mahallesi'nde ikamet eden C.D, komşusunun kızı T.A'yı kaçırdı.

Bunun üzerine telsizden söz konusu adreste bir ikametin yandığı ve silah seslerinin geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem alan güvenlik güçleri, sokakta toplanan kalabalığı dağıttı.

İtfaiye ekipleri 3 katlı apartmanın 2. katında çıkan yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri şüphelileri ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Özel harekat polislerinin mahallede olası bir kargaşaya karşı bekleyişi sürüyor.

