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’Kız Kardeşim’ eğitmenleri 2019’a hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayatta etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim Projesi’nin 2019 yılı gönüllü eğitmenleri sahaya inmeye hazır.

’Kız Kardeşim’ eğitmenleri 2019’a hazır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayatta etkin bir şekilde katılımını destekleyen Kız Kardeşim Projesi’nin 2019 yılı gönüllü eğitmenleri sahaya inmeye hazır. 20-24 Şubat 2019 tarihleri arasında girişimcilik, iletişim, bilişim ve finansal bilinç başlıkları altında eğitimlerini tamamlayan gönüllü eğitmenler, Türkiye genelinde 30 ilde kadınlara eğitim desteği verecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla kadınların ekonomik hayatta etkin bir şekilde katılımını destekleyen ve 2015 yılından bu yana 11 bini aşkın kadınla buluşan Kız Kardeşim Projesi, 2019 yılında da kadınların yanında olmaya devam ediyor. 20-24 Şubat 2019 tarihleri arasında eğitimlerini tamamlayan 45 gönüllü eğitmen, Türkiye genelinde 9.000 kadınla bir araya gelecek. 2019 yılında 30 şehirde sürecek proje kapsamında yıl boyunca “Girisimci Kadınlar ile Ilham Bulusmaları” organize edilecek ve girişimci kadınların farklı pazarlara erişimi konusunda kapasitelerinin artırımı için çalışmalar yapılacak.
Kız Kardeşim Projesi’ne 721 gönüllü eğitmen başvurusu
Kız Kardeşim Projesi kapsamında kadınlara eğitim verecek eğitmenler için proje illerinden toplam 721 başvuru alındı. Üç aşamalı bir değerlendirme sonucu belirlenen gönüllü eğitmenler, 5 gün süren eğitimleri boyunca verilen müfredat eğitimini almanın yanı sıra proje illerinde verecekleri eğitimlere dair simülasyonlar da gerçekleştirdi.
Kız Kardeşim Projesi kapsamında kadınlara dijital okuryazarlık, bireyler için finansal bilinç ve uygulamalı temel finans eğitimleri verilecek. Yıl boyunca sürecek eğitimlerle; kadınların kişisel mali kaynaklarını doğru yönetebilmeleri ve temel finansal hizmetleri tanımalarının yanısıra girişimci ve girişimci adaylarının temel finansal operasyonlarını verimli yönetebilmeleri için eğitimler verilecek.
Egitimlere ek olarak, üretim gerçekleştiren kadınlara/kooperatiflere mobil fotoğrafçılık ve internet reklamcılığı eğitimleri verilecek ve yıl boyunca ‘Girisimci Kadınlar ile Ilham Bulusmaları’ organize edilerek kadınlar arasındaki iletisim koprusunun guclenmesi desteklenecek.

’Kız Kardeşim’ eğitmenleri 2019’a hazır

’Kız Kardeşim’ eğitmenleri 2019’a hazır

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