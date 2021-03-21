Kız öğrencilerin sokak ortasındaki tekmeli tokatlı kavgasına erkeklerden tezahürat!

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan çıkan bir grup kız öğrenci aralarında tartışmaya başladı.

KÜFÜR EDEREK TEKME VE YUMRUKLA DARP ETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler edilerek tokat ve yumruklarla darp edildi. Ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı esnada başka bir kız, darbedilen kızı çelme takarak yere düşürdü. Geri dönen gruptakiler, genç kızı yerde saniyelerce tekmeledi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yaşananlar ise erkek öğrenciler tarafından cep telefonu ile tezahüratlar eşliğinde kameraya alındı. Çevredeki erkek öğrencilerin araya girerek ayırdığı kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darp edilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İHA

