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Kızamık belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

26.11.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızamık yeniden yükselişe geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), artan kızamık vakalarına karşı açıklama yaptı. Koronavirüs vakaları ile beraber kızamık hastalığının da yeniden hortlaması dünya çapında panik yarattı. Bu kış ayının dünya için oldukça zor geçeceğinin altını çizen uzmanlar, çocukları kızamık salgınından korunması gerektiğinin altını çizdi.

Kızamık belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Koronavirüs salgını dünyanın dengesini bozdu. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok hastalık kontrolden çıktı. Bu hastalıklardan biri de kızamık oldu. Kızamık salgını, Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) harekete geçirdi. Kızamık aşısında yaşanan düşüşün bu salgını daha da körükleyeceğini düşündü. Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz sene içinde 40 milyon çocuğun kızamık aşısından mahrum kaldığını ve bunun rekor olduğunu belirtti.

"ÇOK TEHLİKELİ VE ÖLDÜRÜCÜ"

25 milyon çocuğun ilk doz, 14,7 milyon çocuğun da ikinci doz kızamık aşısından mahrum kaldığını bildiren örgüt, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortak açıklamasında, aşılamadaki gerilemenin milyonlarca çocuğu çok tehlikeli ve öldürücü hastalığa açık hale getirdiğini belirtti.

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Son sürecin kızamık hastalığıyla mücadeleye büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada “Covid-19 aşıları rekor sürede geliştirilip tarihin en büyük aşılamak kampanyası yaşanırken, rutin aşılamalarda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Kızamık gibi ölümcül hastalıklarda aşılama ciddi oranda geriledi” denildi.

KIZAMIK SALGINI PATLAK VERDİ

DSÖ verilerine göre 2021'de dünya çapında 9 milyon kızamık vakası görülürken 128 bin kişi hastalık sonucu hayatını kaybetti. 22 ülkede kapsamlı ve öldürücülüğü yüksek kızamık salgınları patlak verirken, aşılamanın yanı sıra takip sistemlerinde de büyük aksaklıklar yaşandı.

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Uzmanlar, kızamık tehdidinin tüm ülkelerde arttığına ve gelecek dönemde daha büyük salgınlar görülmesinin beklendiğine dikkat çekiyor. DSÖ Genel Sekreteri Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aşı programlarının normale döndürmek çok önemli hale geldi. Her istatistiğe göre çocukların önlenebilir bir hastalıktan ölme olasılığı görülüyor” dedi.

Son olarak Hindistan’da büyüyen kızamık salgınında toplam 12 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre, 2020’de dünyada 23 milyon çocuğa rutin aşıları yapılamadığı ortaya çıkmıştı.


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