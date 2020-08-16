Kızartma tavalarındaki yağı sökmek işkence olmaktan çıkıyor! Karbonat ve sirke ile...

Her mutfağın demirbaş elemanlarından biridir tava ve tencereler. Yaptığınız yemeklerin yapışmadan güzel bir şekilde pişmesini sağlayan bu elemanlar yemeklere lezzet katmaya yardımcı olur. Ancak kızartma sonrası yanmış ve biriken yağ çıkmak bilmeyen zorlu lekelere dönüşmeye başlar. Biz de bu sorunu çözebilmeniz için birkaç ipucu hazırladık. İşte tava ve tencerelerdeki birikmiş yağlardan kurtulmanın yolları…

SİRKE

Sirke, temizleyici özelliği sayesinde her konuda büyük bir kurtarıcı görevini üstlenir. Onunla sebzeleri bakterilerden arındırabilir, evinizi dip köşe temizleyebilirsiniz. Hatta tüm bunların yanında tıkanmış lavabonuzu bile açabilirsiniz. Her yerde kullanılan sirke elbette yanmış yağ kalıntılarının da ilacıdır.

Kızartma yaptığınız tavanın içini sirke ile doldurun ve ocağın üzerinde bir miktar ısıtın.

Daha sonra tavayı soğumaya bırakın.

Ardından ılınmaya başlayan sirkeyi bir kabın içine alın ve bulaşık süngerini batırdığınız bu sirke ile tavayı temizlemeye başlayın.

Yıkadıktan sonra, yağ birikintisinden arınmanın dışında, tencere ve tavaların göz alıcı derecede parladığını da göreceksiniz.

KARBONAT

Karbonatsız bir temizlikte düşünülemez.