Kızartma tavalarındaki yağı sökmek işkence olmaktan çıkıyor! Karbonat ve sirke ile...

Her mutfağın demirbaş elemanlarından biridir tava ve tencereler. Yaptığınız yemeklerin yapışmadan güzel bir şekilde pişmesini sağlayan bu elemanlar yemeklere lezzet katmaya yardımcı olur. Ancak kızartma sonrası yanmış ve biriken yağ çıkmak bilmeyen zorlu lekelere dönüşmeye başlar. Biz de bu sorunu çözebilmeniz için birkaç ipucu hazırladık. İşte tava ve tencerelerdeki birikmiş yağlardan kurtulmanın yolları…
Sirke, temizleyici özelliği sayesinde her konuda büyük bir kurtarıcı görevini üstlenir. Onunla sebzeleri bakterilerden arındırabilir, evinizi dip köşe temizleyebilirsiniz. Hatta tüm bunların yanında tıkanmış lavabonuzu bile açabilirsiniz. Her yerde kullanılan sirke elbette yanmış yağ kalıntılarının da ilacıdır.
Kızartma yaptığınız tavanın içini sirke ile doldurun ve ocağın üzerinde bir miktar ısıtın.
Daha sonra tavayı soğumaya bırakın.
Ardından ılınmaya başlayan sirkeyi bir kabın içine alın ve bulaşık süngerini batırdığınız bu sirke ile tavayı temizlemeye başlayın.
Karbonatsız bir temizlikte düşünülemez.
Kızarma sonrası biriken yağlardan kurtulmak için tavanın içine bol miktarda karbonat serpin ve üstünü 1 parmak boşluk kalacak şekilde su ile doldurun.
Tavayı 1 gece boyunca bekletin.
Ertesi gün tavayı sünger yardımıyla yıkayarak karbonat kalıntılarından arındırın.
Sıvı sabun, karbonat ve sirke ile birleştiğinde tava ve tenceredeki yağlardan kurtulmanızı sağlayacak bir ürün haline gelebilir.
Yarım bardak sıvı sabunun içine bol miktarda karbonat, yarım bardak sirke ve yeterli miktarda su ekleyin.
Ardından ortaya çıkan karışım yoğun bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışımı yağ birikintisi ile kaplanmış tavanın üzerine dökerek 1 gece boyunca bekletin.
Doğal malzemelerin işe yaramadığı ve yeterli gelmediği durumlarda ise tavanın içini az miktarda bulaşık deterjanı ve su ile doldurup kaynatmayı da deneyebilirsiniz. Zararlı kimyasal madde içeriği ile bulaşık deterjanları pek tavsiye edilmese de bu yöntem de yağ kalıntılarının yumuşayarak kolayca çıkmasına yardımcı olacak bir uygulamadır. Tüm bunların dışında tamamen organik yollarla üretilen yağ çözücü ve deterjanları da tava ve tencere temizliğinde kullanabilirsiniz.
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