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Kızı aşı olduktan sonra sütünün rengi değişti! Tartışmalar yeniden alevlendi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 10.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir kadının paylaştığı fotoğraflar anne sütü ile ilgili tartışmaların yeniden başlamasına neden oldu. Uzmanlar uzun süredir anne sütünün inanılmaz özelliklerini tartışıyor. Ancak İngiliz anne Jody Danielle Fisher’in sosyal paylaşım sitesinde yaptığı paylaşımın ardından bu tartışmalar yeniden alevlendi.

Kızı aşı olduktan sonra sütünün rengi değişti! Tartışmalar yeniden alevlendi

Genç annenin iddiasına göre 1 yaşındaki kızı aşı olduktan sonra, sütünün rengi değişti. Peki bu mümkün mü? Ya da böyle bir değişim varsa bunun nedeni nedir.

3 gün arayla sağılan sütlerinin biberonlardaki fotoğraflarını paylaşan Jody Danielle Fisher, aşıdan önce çekildiğini iddia ettiği fotoğrafta bulunan süt renginin normal olduğunu 3 gün sonra çekilen fotoğraftaki süt renginin ise mavi tonlarında olduğunu belirtiyor.

İlk başta gördüğü değişimden endişe duyduğunu belirten Jody Danielle Fisher, daha sonra düşüncelerini sosyal medya hesabında paylaştı. Fisher, bu değişimin nedeninin bebeğinin memeden beslendiği sırada tükürük bezlerinin vücudunda bulunan antikorlara sinyaller gönderdiğini ve bunun sonucu olduğunu iddia etti.

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Paylaşımı kısa sürede viral olan anneye sosyal medya üzerinden çok sayıda soru geldi. Bazıları yaptıkları yorumlarda anne sütünün gizemine hayran kaldıklarını belirtirken bazı takipçiler ise bunun yenen/tüketilen gıdalarla alakalı olduğunu söylediler.

Konu uzmanlar arasında da tartışma konusu olurken Avustralyalı kadın doğum uzmanı Dr. Andrew Pesce, rengin sadece insanüstü bir 'bağışıklık tepkisi' yerine tükettiği koyu renkli sebzeler nedeniyle oluşacağına inandığını açıkladı.

Avustralya Emziren Anneler Birliği ise yaptığı açıklamada, diyetin de bir anne sütünün renginde çok büyük bir rol oynayabileceğini ifadelerini kullandı.

Fotoğraftaki sütlerdeki renk farkının neden oluştuğuna dair net bir sebep bulunmasa da Fisher, bunun anne sütünün ne kadar harika olduğuna dair sunduğu örneklerden biri olduğuna inanıyor.

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Anne sütündeki renkler hangi anlamlara gelebilir?

Pembe anne sütü: Bunun nedeni pancar gibi çok renkli yiyeceklerin bol miktarda tüketilmesi olabilir. 

Sarı / turuncu anne sütü: Bunun nedeni havuç, kabak veya balkabağı gibi çok miktarda turuncu renkli yiyeceklerin tüketilmesi olabilir.

Yeşil anne sütü: Bu, yeşil sebzeler, yosun ve diğer deniz yosunu türleri gibi tabletler veya doğal vitamin konsantreleri gibi büyük miktarda yeşil (hatta mavi) renkli yiyecekleri yemekten kaynaklanabilir. Gıda maddelerinde mavi boyalar bazen anne sütünün yeşil renklenmesine neden olur.

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Siyah anne sütü: Buna bazı ilaçlar neden olabilir. Siyah anne sütü kan lekesini de gösterebilir. 

Parlak beyaz topaklar: Genellikle bu, herhangi bir süre bir kabın içinde bulunduktan sonra doğal olarak sütün üstüne çıkan maddelerdir.
Bununla birlikte, eğer çok fazla kabarık topak varsa, bazen erken evre mastit gösterebilir ve bu nedenle tıbbi danışmanınızla konuşmak iyi bir fikirdir.

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Jody Danielle Fisher anne süt rengi

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