Kızı aşı olduktan sonra sütünün rengi değişti! Tartışmalar yeniden alevlendi

Genç annenin iddiasına göre 1 yaşındaki kızı aşı olduktan sonra, sütünün rengi değişti. Peki bu mümkün mü? Ya da böyle bir değişim varsa bunun nedeni nedir.

3 gün arayla sağılan sütlerinin biberonlardaki fotoğraflarını paylaşan Jody Danielle Fisher, aşıdan önce çekildiğini iddia ettiği fotoğrafta bulunan süt renginin normal olduğunu 3 gün sonra çekilen fotoğraftaki süt renginin ise mavi tonlarında olduğunu belirtiyor.

İlk başta gördüğü değişimden endişe duyduğunu belirten Jody Danielle Fisher, daha sonra düşüncelerini sosyal medya hesabında paylaştı. Fisher, bu değişimin nedeninin bebeğinin memeden beslendiği sırada tükürük bezlerinin vücudunda bulunan antikorlara sinyaller gönderdiğini ve bunun sonucu olduğunu iddia etti.

Paylaşımı kısa sürede viral olan anneye sosyal medya üzerinden çok sayıda soru geldi. Bazıları yaptıkları yorumlarda anne sütünün gizemine hayran kaldıklarını belirtirken bazı takipçiler ise bunun yenen/tüketilen gıdalarla alakalı olduğunu söylediler.

Konu uzmanlar arasında da tartışma konusu olurken Avustralyalı kadın doğum uzmanı Dr. Andrew Pesce, rengin sadece insanüstü bir 'bağışıklık tepkisi' yerine tükettiği koyu renkli sebzeler nedeniyle oluşacağına inandığını açıkladı.