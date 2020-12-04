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Kızı ile ilgili gerçeği öğrenince torununu doğurdu! 51 yaşındaki kadın...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

51 yaşındaki Julie Loving, 29 yaşındaki kızı Breanna Lockwood'un bebeğini dünyaya getirdi. Tüp bebek tedavisi denese de bir türlü çocuk sahibi olamayan kadın, en büyük hayalinin çocuk sahibi olmak olduğunu ve bunu da annesinin gerçekleştirdiğini söyledi.

Kızı ile ilgili gerçeği öğrenince torununu doğurdu! 51 yaşındaki kadın...

Kızı Breanna'yı dünyaya getiren kadın, bu kez kızının bebeğini doğurdu. Yıllar süren doğurganlık mücadelelerinden, yüzlerce tüp bebek enjeksiyonundan ve iki düşükten sonra anne olmanın hayalini kuran genç kadın, bu isteğine annesi sayesinde kavuştu.

Breanna Lockwood bebek sahibi olabilmek için dört yıl içinde iki düşük, birkaç ameliyat geçirdi. 51 yaşındaki Loving, kızının yıllarca doğurganlık mücadelelerinden geçmesini izledikten sonra onun bebeğini doğurmaya karar verdi.

Kızı için taşıyıcı annelik yapan kadın, üçüncü hamileliğinin 20 yıldan fazla bir süre önce kendi çocuklarını taşıdığı zamandan çok da farklı olmadığını söyledi. Kolay bir hamilelik geçirdiğini ancak pandemi nedeniyle evden pek dışarı çıkamadığını ifade eden Loving, bu yüzden hamileliğinin biraz uzun sürdüğünü hissetti.

2 KASIM'DA TORUNUNU DOĞURDU

2 Kasım'da torununu doğuran Loving, 'Heyecan vericiydi ve korkutucuydu, tüm duyguları o gün yaşadım. Her şeyin yolunda gitmesi için dua ediyordum ve ayrıca Breanna'nın yüzünü görmek beni çok heyecanlandırdı. O an için sabırsızlanıyordum. Bebeğin doğduğu andaki ağlamasıyla hepimiz ağlamaya başladık. Bu çok özel bir andı' dedi.

ANNESİNİN TAŞIYICI ANNE OLMA TEKLİFİNİ ÖNCE REDDETTİ

Annesinin taşıyıcı anne olma teklifini önce reddeden daha sonra kabul eden Breanna, 'annem yaşadığım üzücü hamilelik deneyimlerimden sonra benim için çok üzülüyordu ve bana bu teklifi yaptı. Önce onun sağlığını riske atmak istemedim ve bunu kabul etmedim ancak kendisi çok ısrar etti ve kabul ettim. Sonunda bir çocuğum olduğunu bilmek çok özel bir duygu' diye konuştu.

'KIZIM İÇİN BUNA DEĞER'

Büyükanne olmak harika çünkü eve gidip uyuyacaksın diyen Loving ise' onu beslemek ve onu sallamaktan gerçekten keyif aldım. Breanna'nın Briar'a ilk banyosunu yaptığını görmeliyim. Gerçekten bunun bir parçası olmama izin veriyor ve bu harika.

Dört hafta oldu ve her gün ona bakarak ağlıyorum, çünkü bu bir mucize gibi geliyor. Buna değerdi. Kızımı tekrar mutlu görmek gerçekten de bunun en iyi yanı'dedi.

Onların dokunaklı hikayeleri Instagram'da 150.000'den fazla kişi tarafından takip edildi ve tüm dünyada manşetlere taşındı.

TAŞIYICI ANNELİK NEDİR?

Taşıyıcı annelik, bir başka annenin doğumu yaptıktan sonra çocuğu genetik ebeveynlerine teslim etmesine denir. Taşıyıcı annelik için değişik döllenme şekilleri mevcuttur. Ebeveynlerin genetik özelliklerini taşıyan embriyo, taşıyıcı anneye transplante edilir. İlk olarak 1986 yılında ABD'de uygulanmıştır.

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