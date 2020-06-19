HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızı Merve'yi öldürüp, intihara kalkışan baba da hayatını kaybetti

Kızı Merve'yi öldürüp, intihara kalkışan baba da hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 12:21 | Son Güncelleme

Elazığ'da, kızı Merve Konukoğlu'nu (20) öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralanan Mikail Konukoğlu (63), tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Haziran'da, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan Merve Konukoğlu, gireceği sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail Konukoğlu iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve Konukoğlu, babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail Konukoğlu tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve Konukoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar girişiminde ağır yaralanan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Mikail Konukoğlu da kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KÖYÜNDE MEZAR KAZMIŞ

Mikail Konukoğlu'nun, 6 ay önce Diyarbakır Ergani'ye gidip, boşandığı eşiyle barışmak istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. Elmapınarı köyünden komşuları, Mikail Konukoğlu'nun bunun üzerine evine dönüp, köyde mezar kazarak, "Bu mezara ya ben ya da karım girecek" dediğini iddia etmişti. Mikail Konukoğlu'nun Elmapınarı köyünde, öldürdüğü kızı Merve'nin de Elazığ'da Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Danıştay'tan flaş YKS kararı! ReddedildiDanıştay'tan flaş YKS kararı! Reddedildi
Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?
1/

En Çok Okunan Haberler

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

DSÖ, koronavirüs salgınında ikinci dalgayı bekliyor!

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama: Rakamlar artarsa...

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Gözyaşları içinde itiraf etti! Acun: Anlatmak zorunda değilsin

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

Soylu duyurdu! Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyet birleşiyor

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

AYM'den Selahattin Demirtaş ve Eren Erdem kararı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Bir il diken üstünde! Camilerden anons yapıldı

Eski DSÖ yöneticisi Serdar Savaş nereli ve kaç yaşında?

Eski DSÖ yöneticisi Serdar Savaş nereli ve kaç yaşında?

Diğer Haberler
Danıştay'tan flaş YKS kararı! Reddedildi

Danıştay'tan flaş YKS kararı! Reddedildi

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

MSB: Komandolarımız, terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor

MSB bu videoyla paylaştı! 'Ara-bul-yok et'

Sultangazi'de iki çocuğa taciz iddiası! Mahalle ayağa kalktı

Sultangazi'de iki çocuğa taciz iddiası! Mahalle ayağa kalktı

Test sürüşü için Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu'na protesto

Test sürüşü için Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu'na protesto

Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK'lı terörist Sabri Dal, Silopi'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranıyordu! MİT operasyonuyla yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.