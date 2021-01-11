Kızılay gönüllüsünün anahtarını kopyalayıp aracını çaldılar

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Kızılay gönüllüsü bayanın anahtarını kopyalayıp aracını çalan hırsızlar benzin almak için aracın ruhsatını rehin verince yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Kızılay Şubesinde Kızılay gönüllüsü olarak hizmet veren Hilal Kadıoğlu’na ait 16 HK 419 plakalı Jeep Renegade model araç evinin önünden gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Aracının daha önceden kopyalanan anahtarla çalındığını iddia eden Kadıoğlu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Jeep Renegade model aracı çalan kimliği belirsiz hırsızlar aracın yakıtı bitince Orhangazi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Şahıslar yakıt karşılığında aracın ruhsatı ile birlikte bir de cep telefonunu istasyona rehin bırakıp buradan ayrıldı. İstasyon görevlilerinin ihbarının ardından olay yerine gelen polis bırakılan ruhsattan aracın çalıntı jeep olduğunu tespit etti. Bu bölgede yoğunlaşan polis ve jandarma ekipleri çalıntı aracı Yenişehir Kozdere Mevkii’nde içerisinde bulunan 4 kişi ile birlikte yakaladı. Çalıntı jeep’in içerisinde alkol alırken gözaltına alınan Y.E.G (15), V.B.(26), A.T. (20) ve Ö. A. (20) Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Ö. A. Hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

