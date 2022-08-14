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  4. Kızılay İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel Munzur Çayı'nda boğuldu

Kızılay İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel Munzur Çayı'nda boğuldu

14.08.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de arkadaşlarıyla birlikte Munzur Vadisi Milli Parkı’nda piknik yapan Kovancılar Kızılay İlçe Başkanı 42 yaşındaki Hüseyin Yüksel, serinlemek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Kızılay İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel Munzur Çayı'nda boğuldu

Tunceli'de serinlemek için girdiği Munzur Çayı’nda akıntıya kapılan Kızılay Kovancılar İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel hayatını kaybetti.

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AKINTIYA KAPILDI

Olay, Halbori Gözeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Elazığ'dan Munzur Vadisi Milli Parkı’na piknik yapmaya gelen Hüseyin Yüksel (42), serinlemek için Munzur Çayı’na girdi. Yüksel, bir süre sonra akıntıya kapılarak sürüklendi. Durumu fark eden arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, Yüksel’i kurtarmak istedi fakat başarılı olamadı.

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İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkartılan Yüksel, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kızılay munzur
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