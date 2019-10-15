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Kızılay'dan, Telabyad'da 1500 Suriyeli aileye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

 TÜRK Kızılay'ı Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 1500 aileye  gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu.

Kızılay'dan, Telabyad'da 1500 Suriyeli aileye yardım

ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRK Kızılay'ı Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünden arındırılan Tel Abyad'da ihtiyaç sahibi yaklaşık 1500 aileye gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu.
Türk Kızılayı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Barış Pınarı Harekatı'nda, PKK/PYD- YPG'li teröristlerden arındırılıp kontrol altına alınan Tel Abyad'da bulunan ihtiyaç sahipleri için harekete geçti. Öğlen saatlerinde sınırı geçip, Tel Abyad'a ulaşan Kızılay ekibi, kentin farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen malzemesi ve battaniye yardımında bulundu. Bölgedeki sivillerin ekmek ihtiyacını iletmesi üzerine ekipler, bir fırında ekmek yapılıp, ücretsiz dağıtılması için çalışma başlattı. Ekmek için Telabyad'a 25 ton un takviyesi yapıldı.
Telabyad sakinleri kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyleyip, yardımları için de Kızılay görevlilerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kızılay'dan, Telabyad'da 1500 Suriyeli aileye yardımKızılay'dan, Telabyad'da 1500 Suriyeli aileye yardımKızılay'dan, Telabyad'da 1500 Suriyeli aileye yardımKızılay'dan, Telabyad'da 1500 Suriyeli aileye yardım

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