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'Kızıma nasıl çıplak fotoğraf atarsın' Dolandırıcıların yeni yöntemi şaşırtmadı: Yine onlarca mağdur var

02.03.2024 09:35
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Her gün çıkan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Sahte kadın profiliyle erkeklere çıplak fotoğraf atan dolandırıcılar erkeklerden çıplak fotoğraflar istedi. Sonra da başka bir numaradan ulaşıp, 'Sen benim kız kardeşime, kızıma nasıl böyle atarsın' diyerek tehdit etti. En son kendini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar bunun karşılığında para istedi. Gerçek avukat isimleri kullanan dolandırıcılar olaydan habersiz başka avukatları da zor durumda bıraktı.

'Kızıma nasıl çıplak fotoğraf atarsın' Dolandırıcıların yeni yöntemi şaşırtmadı: Yine onlarca mağdur var

Kadın isimleri ile sahte sosyal medya hesapları oluşturan bir şebekenin, tuzağa düşürdükleri erkeklerin cinsel içerikli gönderilerini ele geçirdiği iddia edildi. Adım adım ilerleyen dolandırıcıların ağına düşürdükleri kişilere kendilerini önce karşı tarafın ailesi olarak tanıttıkları, gönderdikleri içerikler nedeniyle şikayetçi olacaklarını söyledikleri ileri sürüldü. Dolandırıcıların mağdur üzerinde sağladığı korkunun ardından ise kendilerini bu kez avukat olarak tanıttığı ve haklarında açılmış cinsel suç davasını para karşılığında kapatabileceğini söyledikleri iddia edildi. Gerçek avukatlarının unvanını ve isimleri kullanan şebekenin mağdur ettiği avukatlardan Ahmet Haklıgör ise yaşadığı durum sebebiyle hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

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CİNSEL VİDEOLAR ELE GEÇİRİLDİ İDDİASI

Ülke genelindeki bir şebekenin, internette oluşturdukları sahte kadın profilleri ile tuzağa düşürdükleri erkeklere şantaj uyguladıkları iddia edildi. Kandırdıkları kişilerin önce cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını ele geçiren şebekenin, ardından kendilerini karşı taraftaki kadının ailesi olarak tanıttığı ve gönderilen içeriklerden dolayı şikayetçi olacakları söyleyerek korku sağlamaya çalıştıkları ileri sürüldü.

AVUKAT DA İSMİNDEN MAĞDUR OLDU

Dolandırıcıların son olarak ise gerçek avukatların ismini kullanarak ağına düşürdükleri kişilere ulaştıkları, adına cinsel suçtan dava açıldığını ve sorunu çözmek için para istedikleri iddia edildi. Kendi adının ve unvanın da söz konusu dolandırıcılar tarafından kullanıldığı belirten mağdur avukatlardan Ahmet Haklıgör ise şoke olduğu durum hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇIPLAK FOTOĞRAF GÖNDERİP SONRA 'ABİSİYİM' DİYORLAR

Olayla ilgili açıklamalarda bulanan mağdurlardan İş Hukuku Uzmanı Avukat Ahmet Haklıgör, “Sosyal medyadan sahte bir kadın profili oluşturup, tuzağa düşürdükleri kişilerle konuşmaya başlamışlar. O kişiye çıplak fotoğraf gönderip, ondan da göndermesini istemişler. Daha sonra söz konusu hayali kadının abisi ya da babası olduğunu söyleyen kişiler farklı numaralardan tehdit mesajı atmış. ‘Seni öldüreceğim, bulacağım. Kardeşime, kızıma nasıl böyle fotoğraflar atarsın’ diyerek karşı tarafı korkutmuşlar. Bir sonraki gün de avukat görünümünde benim ya da başka bir meslektaşımın adı kullanılarak para istenmiş. Sahte bir şikayet dilekçesi hazırlanmış. Benim adıma 8 farklı cep telefonu numarası kullanıp profil oluşturmuşlar. Profilin alt kısmına ise sahte bir internet sitesi linki eklemişler. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

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"AVUKAT TEHDİTLE PARA İSTEMEZ"

Hukukçuların hiçbir zaman kimseyi tehdit etmeyeceğini dile getiren Avukat Haklıgör, “Vatandaşlardan da ricam, bunlara inanmasınlar. Karşısındakilerin gerçek avukat olup olmadığını sorgulasınlar. Bana ulaşanlara durumu anlatıp, arayanların dolandırıcı olduğunu ve kesinlikle para göndermemeleri gerektiğini söylüyorum. Hiçbir avukat tehditle para istemez. Parayı da muhasebecilerine göndermelerini istiyorlar” diye konuştu.

ŞU ANA KADAR 25 KİŞİ ULAŞTI

Yurdun dört bir yanından arandığını söyleyen Haklıgör, “Birkaç ay önce bir arkadaşım aradı. Kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin para istediğini söyledi. Ben de numarasını, adını ve soyadını sorguladığımda öyle bir avukatın olmadığını gördüm. Sonra da o numarayı arayıp durumu öğrenmeye çalıştım. O da benim avukatlığımı sorguladı. Ben de baro levhasından sorgulattığı takdirde görebileceğini belirttim. Ardından da beni cep telefonu üzerinden engelledi. Bir süre sonra vatandaşlar beni aramaya başladı. ‘Adınızın olduğu bir mesaj aldık. Para istemişsiniz’ dediler. Ülkenin her yerinden aranmaya başladım. Şu ana kadar bu sebepten dolayı 25 kişi bana ulaştı. Ben de şikayetçi oldum. Dava şu an soruşturma aşamasında” dedi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
çıplak dolandırıcı
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