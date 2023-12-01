Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti! Ailesi tarafından terk edilen adam açlıktan öldü

MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in Guangdong eyaletinin Foshan bölgesindeki ismi açıklanmayan bir adam 2018 yılında kadar geçirdiği felç nedeniyle yatalak oldu. Yatalak olana kadar kızı ve eşiyle mutlu bir hayat sürdüren adam ailesinin onu terk ederek bir odaya kilitlemesi sonucunda hayatını kaybetti. Yatalak hastanın otopsisi ölüm nedeninin açlık olduğunu doğruladı.

TEDAVİSİ BULUNAMADI

İsmi açıklanmayan adamın 2018 yılında yaşadığı felcin sonrasında hastanede yapılan tedavilere rağmen sağlık durumunda herhangi bir düzelme olmadı. Bu durum aileyi maddi olarak zorlarken komşuları kadının sıklıkla hasta olan kocasına bağırdığını ve küfürler savurduğunu söyledi.

EŞYALARINI TOPLAYIP ÇIKTILAR

Anne 18 yaşındaki kızını da yanına alarak yatalak eşini terk etti. Yatalak eşinin kapısını kilitleyerek kızıyla kaçan anne günlerce ortalarda gözükmedi. Sekiz gün sonra yatalak adamın kız kardeşinin aileden herhangi bir haber alamaması üzerine ve gitmesiyle gerçek ortaya çıktı. Kız kardeş eve girdiğinde ağabeyinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Mahkeme, vefat eden yatalak hastanın eşine 4 yıl, kızına ise 3 yıl denetimli serbestlik ile birlikte 3 yıl hapis cezası verdi. Çin'de çocukların, yaşlıların, engellilerin veya ağır hastaların yasal vasileri tarafından kasıtlı olarak terk edilmesi suç sayılıyor .