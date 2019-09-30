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Kızının 'annem gibi giyin' isteğini kırmayan baba duygu dolu anlar yaşattı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 15:27 | Son Güncelleme

Daniel Correa eşi Stella'yı lupus hastalığından kaybedince 5 yaşındaki kızına annelik de yapmaya başladı. Yaşadığı acının üstesinden gelmeye çalışan baba, anneler gününde kızının isteği üzerine karısı Stella gibi giyindi. İşte bu hareketiyle alkış toplayan babanın o hikayesi.

Kızının 'annem gibi giyin' isteğini kırmayan baba duygu dolu anlar yaşattı

2016 yılında karısını ilerlemiş lupus hasalığından kaybeden Daniel Correa, karısı için şu sözleri söyledi: 'Dünyanın en iyi babası olacağıma söz veriyorum. Hayatımın en güzel sekiz yılı için sana teşekkür ederim. Seni sonsuza kadar seveceğim.'

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Daniel bu mesajı boşuna yazmamıştı. Çok küçük yaşta annesini kaybeden kızı Luna'ya ihtiyacı olan tüm sevgiyi ve gücü vermeye çalşıyordu. Ona unutulmaz anlar yeni maceralar yaşatarak eğlendiriyordu.

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2019 ylında Anneler Günü'nde Luna babasından bir günlüğüne annesine dönüşmesini istedi. İlk başta Daniel bu fikirden pek emin değildi. Luna'ya kendisi yerine anneannesini ya da teyzesini önerdi. Ancak Luna babasında ısrar etti.

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Ve bir günlüğüne bir anneye dönüştü. Daniel bu anı şöyle anlatıyor: 'Gözleri yaşlarla doluydu. Luna bana annesi olmam için yalvardı. Benden sakalımı pembeye boyamamı ve tıpkı annesinin saçı gibi sarı bir peruk takmamı istedi. Onun yüzüne bir gülümseme koymak paha biçilemezdi. Bu fotoğrafları paylaştım. Ölüm kaçınılmaz, ancak Luna'yı mutlu etmek en büyük görevim.'

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Daniel'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Daniel Correa lupus

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