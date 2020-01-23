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KKK darbe girişimi davasında tutuklu sanıklar savunma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 20:16 | Son Güncelleme

KKK darbe girişimi davasında tutuklu sanıklar savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Serdar Kerem Koç, Muttalip Şahin ve Refik Durak savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Sanık Koç, darbe girişiminde yer almadığını, yasa dışı bir eylemde bulunmadığını savunarak beraatini talep etti.

"Anayasal düzeni ihlal" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Şahin de söz konusu cezayı hak edecek herhangi bir faaliyette bulunmadığını, dosyada bunun aksini ortaya koyacak bir delilin bulunmadığını savundu.

Davanın ilk gününden bu yana aynı savunmayı yaptığını dile getiren Şahin, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini istedi.

Ay suçtan cezalandırılması talep edilen sanık Durak ise emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, yasa dışı bir emri yerine getirmediğini ifade etti.

Durak, olay tarihinde komutanlarının talimatıyla karargaha geldiğini, darbe girişiminde yer aldığına ilişkin mütalaadaki tespitin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Uzun yıllar devlete hizmet ettiğini, amirlerinin dışında kimseden emir almadığını belirten Durak, ülkesine ve milletine sadakatle bağlı olduğunu savundu.

Sanıkların avukatı Kubilay Baran Fırat, müvekkillerinin darbe girişiminden bu yana tutuklu olduklarını belirterek, "Gelinen aşamada tutuklama, bir tedbir olmaktan çıkmış ve cezalandırmaya dönüşmüştür. Müvekkillerimin suçsuz olduklarını bütün boyutlarıyla ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bu kapsamda mahkemeden öncelikle tahliye, yargılama sonunda ise beraatlerini talep ediyorum." dedi.

Duruşmaya, 27 Ocak pazartesi devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz darbe girişimi FETÖ

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