KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: “Aynı ezberle üçlü görüşme ne şaşırtıcı ne de heyecan vericidir”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Berlin’de yapılması planlanan üçlü görüşmeyle ilgili, “Aynı ezberle üçlü görüşme ne şaşırtıcı ne de heyecan vericidir” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kasım ayında Almanya’nın Başkenti Berlin’de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile yapılacak üçlü görüşme ile ilgili açıklama yaptı. Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Aynı ezberle üçlü görüşme ne şaşırtıcı ne de heyecan verici bir haberdir. ‘Ucu açık olmasın’ ve ‘siyasi eşitlik’ kabul edilsin, ’Bu defa başarılı olsun’ gibi artık ezberlenmiş cümleleri ve temennileri tekrar etmeyi bir kenara bırakalım ve sorunun ne olduğunu açık açık konuşalım” diye konuştu. Taraflar arasında ‘Ortak vizyon’ bulunmadığını, Genel Sekreter’in de bunun olmadığını gördüğü için 2017’den bu yana sürece yeniden angaje olmak istemediğini, geri durduğunu ifade eden Özersay, “Referans şartları belgesi de zaten bu ortak vizyon eksikliği nedeniyle oluşturulamadı. Federal ortaklık denilen şey yönetimi de zenginliği de ‘paylaşmayı’ gerektirir ama Rum tarafı paylaşmaya hazır değil, istekli değil. Bu çok açık ve nettir. Siz çözüm olmadan da AB üyesi olsanız, çözüm olmasa da Kıbrıs’ın tek yasal hükümeti kabul ediliyor olsanız, çözüm olmasa da doğal gazı tek başınıza çıkarmanıza imkan veriliyor olsa Rumlarla yönetimi ve zenginliği paylaşır mıydınız?” sorusunu yöneltti. Özersay açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şartlar böyleyken Rum tarafıyla hangi federasyonu, nasıl kuracağız? Federasyon kötü bir yönetim şekli değildir, ancak Kıbrıs’ta federasyonun şartları mevcut olmadığı için artık bunu görmek ve birbirimizi kandırmaktan vazgeçmek zorundayız. Evet, iki taraf da elli yıldır ‘iki-toplumlu, iki-kesimli federasyon’ diyor ama bundan aynı şeyi anlamıyor. Şimdi Kasım’daki üçlü görüşme öncesinde, sırasında veya ertesinde referans şartları belgesi hazırlanmaya çalışılacak. Peki bu belgede neyin olması hedefleniyor? Geçmişteki uzlaşılar, 2014 ortak açıklama belgesi, Guterres kağıdı. Dikkatlice bakılırsa her üç belge ve içerikleri konusunda tarafların aynı cümleleri okuyup bazı noktalarda tamamen farklı şeyler anladıklarını, bu belgeleri farklı yorumladıklarını görürüz.Şimdi sırf bir üçlü görüşme olabilsin diye ya da beşli toplantı yapılabilsin diye yahut müzakere süreci yeniden başlayabilsin diye bu üç kağıdın adını alt alta yazdığınızda yeni bir kağıt oluşmuş olacak ve buna da referans şartları adını vereceğiz. Farklı şeyleri anladığımız bu üç kağıdın adını alt alta yazınca anlamlarıyla ilgili olarak anlaşmış mı olacağız yoksa bir nevi yeni bir ‘üç kağıt’la mı karşı karşıya kalacağız? Bir arada yazıldıklarında ortaya yeni ve çözümü sağlayacak yeni bir kağıt mı çıkmış olacak? Nesi yeni? Yoksa Rum tarafının referans şartları belgesinde gerçek bir takvimi kabul edeceğine mi inanıyorsunuz? Bir an için takvimi kabul ettiğini varsayalım, çözümden aynı şeyi anlamazken, ortak bir vizyona sahip değilken takvim olsa ve müzakerenin ucu kapalı olsa ne fark edecek? Yoksa bunu yaparak Rum tarafının bu türden paylaşmaya dayalı bir çözümü istemediğini mi ispat etmiş olacağız? Yapmayın Allah aşkına, 2004 referandumu başta olmak üzere daha kaç eşikte bunu ispat edeceğiz? Kaçıncı defa, Bunu uluslararası toplum da dahil artık bilmeyen ya da görmeyen mi var? Daha önce farklı liderlerle defalarca üçlü görüşmeler oldu.”