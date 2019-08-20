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KKTC Başbakanı Adana’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mersin’de bir dizi programa katılmak üzere havayolu ile Adana’ya geldi.KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesinin düzenlendiği ve bölgede yaşam süren KKTC vatandaşlarının da etkin katılımı ile gerçekleştirilecek sosyal bir etkinliğe katılmak üzere sabah saatlerinde havayolu ile Adana Havalimanı’na geldi.Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve kent protokolü tarafından karşılanan Tatar, kentteki bir otelde kahvaltı yaptı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mersin’de bir dizi programa katılmak üzere havayolu ile Adana’ya geldi.
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesinin düzenlendiği ve bölgede yaşam süren KKTC vatandaşlarının da etkin katılımı ile gerçekleştirilecek sosyal bir etkinliğe katılmak üzere sabah saatlerinde havayolu ile Adana Havalimanı’na geldi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve kent protokolü tarafından karşılanan Tatar, kentteki bir otelde kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından Tatar, karayolu ile Mersin’e hareket etti.
Başbakan Ersin Tatar’ın, ziyaretlerini tamamlanmasının ardından 21 Ağustos Çarşamba saat 19.55’te Adana’dan ayrılıp ülkeye döneceği öğrenildi.

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