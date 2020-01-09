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  4. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Spehar ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün faaliyetlerine ilişkin BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı rapor öncesinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün faaliyetlerine ilişkin BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı rapor öncesinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Akıncı görüşmede, Berlin’de elde edilmiş olan sonucun ve özellikle tarafların siyasi eşitliğini içeren hususlara yapılan vurgunun, Güvenlik Konseyi’ne sunulacak rapora da yansımasının önemini vurguladı. Bunun yanında Doğu Akdeniz’de doğal gaz konusunda yaşanmakta olan sorunların, Kıbrıs sorununun çözümünü daha ivedi hale getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, çözümün sadece Kıbrıs’ın değil artık bölgenin de ihtiyacı haline geldiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı hidrokarbon önerisini de gündeme getirerek, Güvenlik Konseyi raporunda Doğu Akdeniz’deki durumun çözümü için diyaloğun öneminin yer almasının gerekliliğine vurgu yaptı.
BM Güvelik Konseyi’ne Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün faaliyetleri ile ilgili sunulacak rapor öncesinde yapılan görüşmede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler Uzmanı İpek Borman ile İkinci Sekreter Hasan Varoğlu da hazır bulundu.

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