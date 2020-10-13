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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’yı tehdit eden Yılmaz Ecevit K. yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 17:27 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik tehdit içerikli mesaj paylaşan bir kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre; Yılmaz Ecevit K.

Sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik tehdit içerikli mesaj paylaşan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; Yılmaz Ecevit K. adlı bir kişi, sosyal medya hesabı üzerinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yönelik tehdit içeren paylaşımda bulunmuştu.
Tehdit içerikli paylaşımların ardından harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı ortak inceleme başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya hitaben tehdit içeren paylaşımları yaptığı ileri sürülen Yılmaz Ecevit K.’nın, Küçükçekmece’ye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet ettiği tespit edildi. K., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Tutarsız davranışlar sergilediği öğrenilen şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Gözaltına alınan Yılmaz Ecevit K.’nın emniyetteki sorguları sürüyor.

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