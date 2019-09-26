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KKTC Dışişleri Bakan Özersay'ın New York temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

KKTC Dışişleri Bakan Özersay'ın New York temasları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Millet (BM) 74. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'taki temaslarına devam ediyor.

KKTC Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazartesiden bu yana New York'ta bulunan Bakan Özersay, sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. Di Carlo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile bir araya geldi.

Bakan Özersay, muhataplarıyla Kıbrıs meselesi ve diğer bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

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KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görüşme New York

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