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KKTC Gazi ve Gazi yakınlarına Milli Mücadele madalyaları ve beratı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 21:39 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, Denizli Valiliği tarafından düzenlenen törenle gazi ve gazi yakınlarına verildi.Denizli Valiliğince Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gaziler için Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Milli Mücadele Madalyası ve Berat teslim töreni düzenlendi.Milli Mücadele Madalyası ve Berat teslim töreni öncesinde konuşan Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, "Şu anda Kıbrıs’ta oradaki Müslüman Türk halkı huzur içinde, özgürce güven içinde yaşıyorsa bunun içinde sizin teriniz, kanınız, canınız var.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, Denizli Valiliği tarafından düzenlenen törenle gazi ve gazi yakınlarına verildi.
Denizli Valiliğince Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gaziler için Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Milli Mücadele Madalyası ve Berat teslim töreni düzenlendi.
Milli Mücadele Madalyası ve Berat teslim töreni öncesinde konuşan Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, "Şu anda Kıbrıs’ta oradaki Müslüman Türk halkı huzur içinde, özgürce güven içinde yaşıyorsa bunun içinde sizin teriniz, kanınız, canınız var. Bunu unutmasınlar” dedi.

“Gözünüzü kırpmadan o cepheye koştunuz”
Bugün bu mutluluğa şahit olduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum diyerek konuşmasına başlayan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Tabii 1974 yılında Kuzey Kıbrıs’ta Türk milletine karşı yok etme girişimi vardı, orada facia yaşanıyordu gerçekten katliam yaşanıyordu ve bunun üzerine sizler orada ki acıya, faciaya, yok etmeye yönelik harekete son vermek için gittiniz ve giderken arkanıza bakmadınız. Dönüp dönmeyeceğinizi de Allah biliyordu, Şehit olmak için, Vatan’ın toprağına sahip çıkmak için, bayrağa sahip çıkmak için gözünüzü kırpmadan o cepheye koştunuz” dedi.

“1960’lı yıllarda sabrettik, büyük zulümler uygulandı”
Vali Hasan Karahan, “Denizli’nin bu vatanseverliği, bu hayırseverliği ve memleketimizin davası olduğu zaman ki bu birlik ve beraberliği her zaman bütün Türkiye’ye, bütün Dünya’ya örnek olmuştur. Bugün de bu güzelliği tekrar yaşıyoruz. Kıbrıs Harekâtı tabii bizim tarihimizde bir dönüm noktası, 1923’de kurulan cumhuriyetin 1974 yılında 51 yıl sonra ancak kendisine dışarıda ki saldırılara karşı ‘Yavru Vatan’ olarak tabir ettiği ve garantör olarak orada ki Türk topluluğunun hayati hakkını Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak garanti ettiği bir garantörlük anlaşmasına dayanarak ki bu anlaşmanın diğer tarafları da İngiltere ve Yunanistan’dı ama her zaman olduğu gibi gâvurla anlaşma yapacaksan sağlam duracaksın, silahını da yanından ayırmayacaksın. 1960’lı yıllarda sabrettik, büyük zulümler uygulandı. En son artık bıçak kemiğe dayandı, o günkü hükümetimiz Sayın Bülent Ecevit Başkanlığı ve Necmettin Erbakan destekli koalisyon hükümeti büyük bir cesaretle bu kararı aldı ve orada ki soydaşlarımızın canını kurtardı” şeklinde konuştu.
Vali Hasan Karahan’ın konuşmasının ardından, 159 Gazi ve Gazi yakınlarına Milli Mücadele madalyaları ve beratı Vali ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Törene Vali Hasan Karahan, 11’inci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, Merkezefendi ve Pamukkale ilçe kaymakamları, Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar ile Devlet Övünç Madalyası alacak olan Gazi ve Gazi yakınları katıldı.

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