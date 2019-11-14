KKTC Gazi ve Gazi yakınlarına Milli Mücadele madalyaları ve beratı verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetince Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gaziler için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı, Denizli Valiliği tarafından düzenlenen törenle gazi ve gazi yakınlarına verildi.

Denizli Valiliğince Kıbrıs Barış Harekâtı’na katılan gaziler için Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Milli Mücadele Madalyası ve Berat teslim töreni düzenlendi.

Milli Mücadele Madalyası ve Berat teslim töreni öncesinde konuşan Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar, "Şu anda Kıbrıs’ta oradaki Müslüman Türk halkı huzur içinde, özgürce güven içinde yaşıyorsa bunun içinde sizin teriniz, kanınız, canınız var. Bunu unutmasınlar” dedi.

“Gözünüzü kırpmadan o cepheye koştunuz”

Bugün bu mutluluğa şahit olduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum diyerek konuşmasına başlayan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Tabii 1974 yılında Kuzey Kıbrıs’ta Türk milletine karşı yok etme girişimi vardı, orada facia yaşanıyordu gerçekten katliam yaşanıyordu ve bunun üzerine sizler orada ki acıya, faciaya, yok etmeye yönelik harekete son vermek için gittiniz ve giderken arkanıza bakmadınız. Dönüp dönmeyeceğinizi de Allah biliyordu, Şehit olmak için, Vatan’ın toprağına sahip çıkmak için, bayrağa sahip çıkmak için gözünüzü kırpmadan o cepheye koştunuz” dedi.