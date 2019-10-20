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KKTC’de 16.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi düzenlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen 16.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi’ne Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Japonya, Özbekistan’dan 300’ün üzerinde gastroenteroloji uzmanı katıldı.KKTC’de 18 Ekim’de başlayan 16.

KKTC’de 16.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen 16.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi’ne Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Japonya, Özbekistan’dan 300’ün üzerinde gastroenteroloji uzmanı katıldı.
KKTC’de 18 Ekim’de başlayan 16. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi bugün sona eriyor. Girne’deki Acapulco Otel’de gerçekleştirilen kongreye Türkiye’nin yanı sıra Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Japonya, Özbekistan’dan 300’ün üzerinde gastroenteroloji uzmanı katıldı. Avrasya Gastroenteroloji Derneği Başkanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Özkan, hepatit hastalarının tedavi seyrini önceden haber veren yapay zekâ tabanlı yeni bilgisayar yazılımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özkan, Türkiye’de 3 buçuk milyon kişinin hepatit virüsü ile enfekte olduğunu ve bu kişilerin yüzde 10’unun tedaviye ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Prof. Dr. Özkan, ’’Türkiye’de HBV ile enfekte hastaların ancak yüzde 20’si hastalığının farkında yani 5 kişiden yalnızca biri hepatit hastası olduğunu biliyor ve hastaların yüzde 80’i ise bu durumun farkında değil” dedi. Özkan, “Hepatit hastalığında tedavinin uzun soluklu olması, hekim hasta işbirliğini gerektirmesi, düzenli ilaç tedavisi ve kontroller nedeni ile kimi zaman hastalar tedavi sürecinden kopabiliyor, ya da tedaviye hiç başlamıyorlar” diye konuştu.
Prof. Dr. Özkan, yapay zeka tabanlı bilgisayar yazılımı ile hekimlerin hastalarına hastalıkları ile ilgili 5 ve 10 yıllık tedavi sonucu beklentilerini neredeyse yüzde 100 doğrulukla söyleme imkânı bulacağını söyledi. Özkan, söz konusu yazılımın veri madenciliğine dayanan bir “karar destek sistemi” olarak tanımlandığını belirtti. Prof. Dr. Özkan bu yeni yöntem ile doktorların hastalarına ilişkin yaş, cinsiyet, hastalık süresi ve benzeri verileri girecekleri programla hastalığın ve hastanın 5 ve 10 yıllık geleceğine ilişkin bilimsel verileri bugünden görebilme imkanı kazanacağını söyledi. Prof. Dr. Özkan, yaklaşık 20 yıldan bu yana takip ettiği iki bine yakın hasta verisini düzenli olarak kaydedip güncellediğini, bu şekilde programın sağlıklı çalıştığını elindeki geniş veri tabanı ile test etme olanağı bulduğunu anlattı.
Prof. Dr. Özkan söz konusu yapay zeka tabanlı bu yazılım ile gastroenteroloji uzmanlarına yönelik bir uygulamayı da hayata geçireceklerini anlattı. Özkan, tasarımı yapılacak bir web sayfası ile hekimlerin hastaları ile ilgili verileri girerek tedavi planlaması yapmalarının ve hastalarını takip etmelerinin sağlanarak bu konuda bir ilke imza attıklarını ve destek verdiklerini söyledi.
Kongrede Gastroenteroloji alanındaki beş uzmanlık derneğinin ilk defa bir araya geldiğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, Türk Gastroeneteroloji Derneği , Ulusal Hepatogastroenteroloji Derneği , Endoskopi Derneği, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği ve İltihabi Hastalıklar Derneği Başkanlarının da katılımı ile gerçekleştirilen Gastroenteroloji zirvesinde dünden bugüne, bugünden yarına gastroenterolojideki çalışmaları ve sorunları ele aldıklarını anlattı. Gastroenterolojideki uzmanlık derneklerinin bir araya gelmesinin hem hastalıkların çözümü, yeniliklerin takibi gibi konularda hem de uzmanların özlük hakları, maddi manevi kazanımlarının sağlanması ve dayanışma açısından milat olduğunu da sözlerine ekledi.

KKTC’de 16.Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi düzenlendi

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