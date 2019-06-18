HABER

KKTC’de görüşme krizi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay arasında, Özersay’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme nedeniyle kriz yaşandı.KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından sonradan öğrenilmesi rahatsızlığa neden oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay arasında, Özersay’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme nedeniyle kriz yaşandı.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmenin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından sonradan öğrenilmesi rahatsızlığa neden oldu. KKTC Cumhurbaşkanlığı "Görüşme ile ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmemiş olması devlet geleneklerine ve ciddiyetine terstir’’ açıklamasında bulundu.
"Cumhurbaşkanına bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanının bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir" diyen KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Basında bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’ın bir süre önce Rum Lider Sayın Nikos Anastasiadis’le görüştüğü iddiaları yer almıştır. Konuya ilişkin sorulara muhatap kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakan Sayın Ersin Tatar’ı telefonla arayarak konuya ilişkin izahat istemiştir. Sayın Başbakan böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamıştır. Bu görüşmenin öncesinde ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanı tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş olması devlet geleneklerine ve ciddiyetine terstir. Ayrıca siyasal etik değerlerle de bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı gerek Rum liderliğiyle gerekse yabancı muhataplarla Kıbrıs Sorunu çerçevesinde yaptığı tüm resmi veya gayrı resmi görüşmelerin içeriği hakkında devletin ilgili tüm kurumlarına düzenli bilgi aktarmaktadır. Son zamanlarda gerçekleştirdiği temaslar hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanının bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir."

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
İYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyorİYİ Parti’de Erzurum depremi yaşanıyor
Bakan Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı’nı ağırladıBakan Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı’nı ağırladı

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak

Erdoğan da katılıyor! Twitter'dan duyurdu...

Son dakika! İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Ömer Çelik: Mursi’nin naaşından korkuyorlar

AK Parti'den açıklama: Naaşından korkuyorlar

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

Ordu Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.