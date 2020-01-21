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  4. KKTC'de YDP Genel Başkanı Arıklı, cumhurbaşkanı adayı oldu

KKTC'de YDP Genel Başkanı Arıklı, cumhurbaşkanı adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 22:47 | Son Güncelleme

KKTC'de YDP Genel Başkanı Arıklı, cumhurbaşkanı adayı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, (KKTC) Yeniden Doğuş Partisi (YDP), nisan 2020'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine Genel Başkan Erhan Arıklı ile katılacağını duyurdu.

Lefkoşa'da yapılan YDP Parti Meclisi toplantısında, Genel Başkan Arıklı'nın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması oy birliğiyle kabul edildi.

Arıklı, kendisini bu göreve layık gören YDP'nin yetkili kurullarına ve Parti Meclisi'ne teşekkür etti.

Bu seçimin sıradan bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığına dikkati çeken Arıklı, seçimde Kıbrıs'ta federasyon kurmak isteyenler ile KKTC'yi ilelebet yaşatmak isteyenler arasında bir yarış olacağını söyledi.

Türkiye'nin Ada üzerindeki etkin ve fiili garantörlüğünün tartışılmaması gerektiğini dile getiren Arıklı, federasyona da inanmadığını vurguladı.

- Erhan Arıklı kimdir?

Arıklı, 1962'de Kars'ın Ardahan ilçesinde doğdu ve 1975'te ailesi ile Kıbrıs'a yerleşti.

1985'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren Arıklı, aynı alanda yüksek lisans yaptı.

Arıklı, 2005 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde doktora yaptı.

KKTC’nin yurt dışında tanıtılması için 1991'den itibaren çalışmalar yürüten Arıklı, 2005'te KKTC Dışişleri Bakanı özel temsilcisi sıfatı ile Azerbaycan'da görevlendirilirdi ve daha sonra KKTC’nin Orta Asya Temsilciliği görevine atandı.

KKTC'de 2016'da kurulan YDP'nin Genel Başkanı olan Arıklı, 7 Ocak 2018 seçimlerinde milletvekili olarak meclise girdi.

KKTC'de, Ulusal Birlik Partisi cumhurbaşkanlığı seçimine Genel Başkan ve Başbakan Ersin Tatar, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkan Tufan Erhürman ile gideceğini duyururken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay partisinden (Halkın Partisi) istifa ederek bağımsız aday olduğunu açıklamıştı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi nisan 2020 YDP Genel Başkanı Arıklı

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