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KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 22:16 | Son Güncelleme

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü: - "Her zaman ve koşulda olduğu gibi Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız" - "Uluslarası toplumun artık adadaki gerçekleri görmesi ve Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan haksız izolasyonu kaldırmasının zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin KKTC'nin en büyük güç kaynağı olacağını vurgulayarak, "Uluslarası toplumun adadaki gerçekleri görmesi ve Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan haksız izolasyonu kaldırmasının zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir." dedi.

KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Büyükelçi Köprülü'nün ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, yerli ve yabancı misyon şefleri, akademisyenler, bürokratlar, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Köprülü, Mutlu Barış Harekatını anımsatarak başladığı konuşmasında şehitleri rahmet, gazileri de saygıyla andı.

Kıbrıs Türk halkının adada yıllarca Rum-Yunan mezalimine karşı onurlu bir mücadele verdiğini kaydeden Köprülü, bu mücadelenin 20 Temmuz 1974 harekatıyla taçlandırıldığını söyledi.

Köprülü, Harekat sonrası Kıbrıslı Türklerinin 1983'te kendi kendilerini yönetme isteklerini tüm dünyaya duyurduğunu belirtti.

- "Rum liderliği, olmazsa olmazlarımızı reddetmiştir"

Köprülü, Kıbrıs Rum Kesimi ile tarafların siyasi eşitliğine dayalı bir çözüm bulunması konusundaki iyi niyetlerini müzakere sürecinde ortaya koyduklarını dile getirerek bugüne kadarki tüm önerilerin Kıbrıslı Rumlar tarafından topyekün reddedildiğini söyledi.

Son olarak İsviçre'nin Crans Montana kentinde yapılan Kıbrıs konferansının sonuçsuz kaldığını anımsatan Köprülü şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini hiçbir zaman özümsememiş olan Rum liderliği, dönüşümlü başkanlık ve Kıbrıslı Türklerin siyasi karar alma mekanizmasına etkin katılımı gibi siyasi eşitliğimiz açısından olmazsa olmazlarımız olan hususları reddetmiş ve yine Kıbrıs Türk tarafının kabul etmeyeceği 'sıfır asker, sıfır garanti' gibi maksimalist bir tezle müzakere marjını sıfıra indirerek bu zirveyi de çökertmeyi başarmıştır."

- Kıbrıs Türk tarafı, eşit hak ve çıkarlar konusunda kararlı"

Köprülü, KKTC'nin "iş birliği alanı" çağrılarına karşın Kıbrıs Rum tarafının hidro karbonlar konusunun "gerginlik alanı" olmasını tercih ettiğine vurgu yaparak, "Doğu Akdeniz bölgesinde eşit hak ve çıkarların korunması için Kıbrıs Türk tarafı kararlıdır, çalışmaları, kesintisiz olarak devam ettirecektir." dedi.

KKTC'nin ekonomik kalkınması için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini kaydeden Köprülü, KKTC'nin ekonomik yapısını güçlendirmek için çaba sarfetmeleri gerektiğini söyledi.

Köprülü, Kıbrıs Türk halkının izole edilmek istendiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Şüphesiz ki her zaman ve her koşulda olduğu gibi Türkiye'nin sarsılmaz desteği en büyük güç kaynağımız olacaktır. Uluslarası toplumun da artık adadaki gerçekleri görmesi ve Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanan haksız izolasyonu kaldırmasının zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Özellikle dost ve kardeş ülkeler tarafından bu yönde somut adımlar atılması önümüzdeki dönemde en büyük beklentimiz olacaktır."

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36. kuruluş yıl dönümü Kemal Köprülü KKTC Resepsiyon

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