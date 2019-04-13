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KKTC'nin ilk kadın gazetecisi Bedia Okan'a son görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk kadın gazetecisi Bedia Okan (98), İzmir'de aile üyelerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC'nin ilk kadın gazetecisi Bedia Okan'a son görev

Taylan YILDIRIM- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk kadın gazetecisi Bedia Okan (98), İzmir'de aile üyelerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'in Urla ilçesindeki yaşlı bakım evinde kalan Bedia Okan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetti. KKTC'nin ilk kadın gazetecisi olan Okan için İzmir'de, Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bedia Okan'ın hayattaki tek yakını olan yeğeni Yavuz Özoran'ın yanı sıra duayen gazetecinin arkadaşları ve sevenleri katıldı. İkindide kılınan cenaze namazından sonra Okan, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BEDİA OKAN KİMDİR
Kıbrıslı ilk Türk kadın gazeteci olan Bedia Okan, Ada'da ilk Türkçe gazeteyi çıkaran, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devrimleri ile ilgili haberleri Kıbrıslı Türklere duyuran Remzi Okan'ın kızıydı. Kıbrıs'ta Doğru Yol gazetesinin ardından Söz Gazetesi'ni çıkaran Remzi Okan'ın üç kızının en küçüğü olan Bedia Okan, 17 yaşından itibaren gazetede muhabirlik yaptı. Atatürk tarafından da bizzat desteklenen Remzi Okan'ın 22 Ocak1942'de, 57 yaşında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetmesinin ardından Bedia Okan Kıbrıs'ta gazete çıkarmak ve gazetecilik yapmak için çaba gösterdi. Şartların zorlaşması üzerine ise 1945 yılında kardeşleriyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Bir süre çeşitli kamu kurumlarında çalışan Bedia Okan, emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşti. Çocuğu bulunmayan, eşi de daha önce hayatını kaybeden Bedia Okan'ın hayatını Neriman Cahit, 'Tarihin Kapısını Çalmak Ben Bedia Okan' adlı kitabında anlattı. Genel yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap'ın yaptığı ve geçen yıl tamamlanan belgeselde de Bedia Okan'ın hayatı anlatıldı. Bedia Okan, bu belgeseli İzmir'de yapılan gösterimine katılarak izlemişti.

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KKTC'nin ilk kadın gazetecisi Bedia Okan'a son görevKKTC'nin ilk kadın gazetecisi Bedia Okan'a son görevKKTC'nin ilk kadın gazetecisi Bedia Okan'a son görev

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