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Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

03.01.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamana meydan okuyan bir stil yaratmak için kombinlerinizde klasik parçalara yer veriyor olabilirsiniz. Öyleyse soğuk havanın kendini iyice hissettirdiği kış günlerinde rahatça giyebileceğiniz klasik botlara ihtiyacınız var demektir. Hem iş hem gündelik hayatta tercih edebileceğiniz, klasik tarzdaki kıyafetlerinize uyum sağlayacak en şık bot modellerini sizin için derledik. Gelin, bu modellere birlikte göz atalım.

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

Klasik tarzdaki kıyafetler, bir erkeğin gardırobundaki joker ürünler olarak nitelendirilebilir. Öyle ki her ortama uyum sağlayabilen klasik kıyafetler, kararsız kaldığınız anlarda pratik birer çözüm olarak dolabınızda sizi bekler. Peki, yıllar geçse bile güncelliğini kaybetmeyen bu kıyafetleri hangi botlarınızla giyeceksiniz? Haydi klasik kıyafetlerinizle rahatlıkla kombinleyebileceğiniz, tarzınıza şıklık katacak bot modellerini keşfedelim.

1. Bağcıksız pratik bir tasarım: Ducavelli Liverpool Hakiki Deri Kaydırmaz Taban Fermuarlı Chelsea Günlük Bot

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

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Hakiki deriden üretilmiş dış yüzeyiyle çok şık görünen Ducavelli Liverpool Hakiki Deri Kaydırmaz Taban Fermuarlı Chelsea Günlük Bot, takım elbiseleriniz dâhil tüm klasik kıyafetlerinize uyum sağlayabilecek tarzda bir model. Üç farklı renk seçeneğine sahip bot, size kendi tarzınıza uygun olan rengi seçme fırsatı tanıyor. Ayağı saran, bağcıksız tasarımıyla botun bağcık bağlamaktan hoşlanmayanlar için çok pratik olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

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2. Yüksek termo topuklu: Aykatrend Deri Bot

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

Aykatrend Deri Bot, kış aylarında her ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılamak üzere üretilmiş, üç santimetre yüksekliğindeki termo topuğa ve 1,5 santimetre kalınlığındaki tabana sahip. Böylece en soğuk günlerde bile ayaklarınızı sıcak tutabilecek bir yapısı var. Ayakkabının ön kısmında kullanılan bağcıkların sadece tasarımın bir parçası olduğunu özellikle belirtelim.

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3. Tüm gözler üzerinizde olacak: Jack & Jones Jfwbravo Suede Desert

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

Jack & Jones Jfwbravo Suede Desert, kaymaz kauçuk tabana sahip klasik modeldeki botlardan bir diğeri. Dışında kullanılan süet bota son derece şık bir görüntü katmış. Soğuk günlerde ayaklarınızı korumakla kalmayıp şık görüntüsüyle tüm gözleri üzerinize toplayacak bu botun rahatlığına da bayılacağınıza eminiz.

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4. Uygun fiyat avantajıyla: DeFacto Suni Deri Bot

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

Dışında %100 poliüretan kullanılan bot; deriye benzeyen kaliteli bir görünüme sahip. Bağcıklı ve fermuarlı şekilde tasarlanan bot, üç santimetre yüksekliğindeki termo özellikli topuğu sayesinde soğuk havalarda konforlu bir kullanım sağlamayı hedefliyor. Ayrıca iç tabanında ve astarında kullanılan kaliteli kumaşı sayesinde terleme yapmıyor. Bu bot, şık görünümü ve uygun fiyatıyla sizi kesinlikle memnun edecek.

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5. Kaliteden ödün vermek istemeyenlere: Tommy Hilfiger Classic Tommy Jeans Chelsea Bot

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

Bağcıksız modern tasarımıyla beğeni kazanan Tommy Hilfiger Classic Tommy Jeans Chelsea Bot, %100 süet malzemeden üretilmiş. İç tabanında ve astarında kullanılan kaliteli kumaş sayesinde nefes alıyor; günlük kullanımda terleme ve koku yapmıyor. Oldukça şık tasarımıyla Tommy Hilfiger kalitesini deneyimlemek isteyenleri ve bu kaliteden asla vazgeçemeyenleri bekliyor.

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6. En iyinin de iyisi: Duco London Hakiki Deri Bot

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

Klasik tarzda bir bottan beklentileriniz neler? Merak etmeyin, Duco London Hakiki Deri Bot beklentilerinizin tamamını en iyi şekilde karşılayacak türden bir bot! Öncelikle dış yüzeyinde hakiki deri kullanıldığını ve botun su geçirmez özellikte olduğunu belirtelim. Su geçirmezlik özelliğini desteklemek için bağcık yerine çift fermuar kullanılmış, mümkün olan her kısımda da deri dış yüzeyden faydalanılmış. E daha ne olsun?

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7. Hakiki deri farkı: Scooter Günlük Deri Bot

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

Tamamen hakiki deri kullanılarak üretilen Scooter Günlük Deri Bot şık görünümüyle öne çıkıyor. Gerçek derinin gözenekli yapısıyla ayakkabının çok iyi düzeyde nefes alabilmesinin sağlandığı model, uzun süreli kullanımlarda bile ter ve koku yapmıyor.. Üretici tarafından spor ayakkabılarda kullanılan darbe emici iç tabanların tercih edildiği bu bot, konforlu bir klasik bot isteyenlerin tam aradığı ürün!

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8. Smart foam iç tabanıyla ekstra konfor: Khayt Growe Bot

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

Khayt Growe Bot, soğuğa ve suya dayanıklı yapısıyla kaliteli modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem fermuarlı hem bağcıklı şekilde üretilen bot, smart foam iç tabanı sayesinde oldukça konforlu bir kullanım sağlıyor. Ayrıca polar kaplamalı iç astarı sayesinde ayağı sıcak tutma özelliğine de sahip. Gün boyu ekstra rahatlık istiyorsanız, tercih edebileceğiniz modellerin başında geliyor.

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9. Uzmanından gerçek deri bot: Ducavelli Army Hakiki Deri Kaydırmaz Taban Bağcıklı Süet Bot

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

Ducavelli; sadece hakiki deri ayakkabılar üreten, tüm üretim sürecini de Türkiye'de gerçekleştiren bir İngiliz markası. Ducavelli'nin deri ayakkabı konusunda uzman olduğunu söylersek yanılmış olmayız. Üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkan Ducavelli Army Hakiki Deri Kaydırmaz Taban Bağcıklı Süet Bot, hakiki deri yapısı sayesinde çok iyi düzeyde nefes aldırıyor, böylece nem oluşmasına fırsat bırakmıyor. Şık tasarımı ve dayanıklı yapısıyla denemeye değer.

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10. Taraklı ayaklar için özel tasarlanan: Scooter Su Geçirmez Erkek Bot

Klasik giyinmeyi seven erkeklerin çok beğeneceği bot modelleri

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Scooter Su Geçirmez Erkek Bot, tamamı termo malzemeden üretilen tabanıyla soğuk kış günlerinin aranan bot modellerinden olmaya aday! İçinde termo astar, dışında %100 deri kullanılan model, şık tasarımının yanı sıra ayaklarınızı ısıtma konusunda da oldukça başarılı. Taraklı ayaklar için burun kısmı özel olarak tasarlanmış bu bot, sizi aradığınız rahatlığa kavuşturacak.

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