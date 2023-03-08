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Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

07.03.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum günlerinde ya da özel günlerde sevdiklerimizi mutlu etmek isteriz. Bunun için aklımıza ilk olarak onlara hediye almak gelir. Hediye araştırmaları yaparken karşımıza genellikle kazak ve parfüm gibi klasik seçenekler çıkar. Fakat sevdiklerimizin kendilerini özel hissetmeleri için bu hediyeler yeterli olmayabilir. Siz de farklı bir seçim yaparak onlara verdiğiniz değeri göstermek mi istiyorsunuz? Öyleyse gelin, birbirinden güzel hediye kutularına beraber göz atalım!

Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Sevdiklerinize özel zamanlarda eşsiz bir hediye vermek istiyorsanız hediye kutuları tam size göre! Klasik hediye seçeneklerinden sıkılanların gözdelerinden biri olan hediye kutuları, birçok farklı ürünü bir arada sunarak hem ihtiyaçları karşılıyor hem gözleri kamaştırıyor. Eğer "Neymiş bu hediye kutuları?" diye merak ediyorsanız işte karşınızda 10 farklı alternatif!

1. Kahve tutkunlarına özel: Muhiku Kahve Keyfi Hediye Kutusu

Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

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Eğer hediye almayı düşündüğünüz kişi kahve içmekten keyif alıyorsa Muhiku Kahve Keyfi Hediye Kutusu, en doğru armağanlardan biri! İçinde bulunan 50 gramlık Burundi Afric ve Brazil Bella Giana kahveleri, sevdiğiniz kişinin ilk içimde âdeta bambaşka diyarlara yolculuk yapmasını sağlayacak. Üstelik hediye kutusunun içinde Yade kahveli aromaterapi mum, dört farklı tütsü, Yade portakal ve tarçın sabunu da yer alıyor.

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2. Romantizmden hoşlananlara: Giftmoda Özel Kutulu Siyah Mermer Hediye Seti

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Sevgilinizi veya eşinizi özel günlerde mutlu etmek istiyorsanız Giftmoda Özel Kutulu Siyah Mermer Hediye Seti, size bu konuda yardımcı olabilir. Setin içindeki kar küresi, romantik tasarımıyla sevdiklerinizi büyüleyecek. Siyah mermer desenli Türk kahvesi fincanı ise görenleri âdeta eski zamanlara götürecek. Tasarım kutunun içinde eşsiz kokusuyla baş döndüren cam bardak mumun yanı sıra kokulu gül yaprakları, kraft paketleme ve pelur kâğıtlar da bulunuyor.

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3. Erkeklerin gönlünü çalan: Kutnium North Wind Hediye Kutusu

Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Erkek arkadaşınıza, eşinize ya da erkek bir tanıdığınıza ne alacağınıza karar veremediyseniz Kutnium North Wind Hediye Kutusu, kurtarıcınız olabilir. Hediye kutusunun içinde erkeklerin ömür boyu kullanabileği mavi renkli el dokuması fular, el yapımı hakiki deri ve doğal taşlı bileklik, deri kartvizitlik ve siyah seramik kupa bulunuyor. Ayrıca kolonya, Godiva çikolata ve filtre kahveler de tüketime hazır şekilde pakette yer alıyor.

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4. Özel günler için eşsiz tasarım: NEROLIA Doğum Günü Hediye Paketi

Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

"Tatlı yiyelim tatlı konuşalım." diyorsanız NEROLIA Doğum Günü Hediye Paketi, sizleri bekliyor. El yapımı özel temalı kupaları sayesinde içeceğinizin keyfini sevdiklerinizle beraber çıkarabilirsiniz. İster yemek hazırlarken ister sohbet ederken doğal bal mumları eşliğinde rahatlayabilir ve huzur bulabilirsiniz. Godiva çikolatasıyla sevdiğiniz kişinin lezzet dolu zamanlar geçirebilmesini sağlayabilirsiniz. İster iş arkadaşlarınıza ister sevgilinize bu kutuyu hediye edebilir ve onların kalplerini fethedebilirsiniz.

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5. Vegan ve doğal beslenenler için: Dolcida Şekersiz Vegan Atıştırmalıklar Kutusu

Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Siz de vegan sevdikleriniz için özel bir seçim yapmak istiyorsanız Dolcida Şekersiz Vegan Atıştırmalıklar Kutusu'na mutlaka göz atmalısınız. Koruyucu ve katkı maddesi içermeyen granola, bar ve çikolatalar ilk görüşten itibaren iştah kabartıyor. Keçiboynuzu pekmezi, kakao tozu ve nane yağı gibi ürünler; sağlıklı seçimler yaparak sevdiklerinizi şımartmanızı sağlıyor. Hediye kutusuyla sevdiklerinize tatlı bir sürpriz yapmaya ne dersiniz?

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6. Turuncunun en güzel tonları bir arada: Kutnium Nature Kadın Hediye Kutusu

Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

El dokuması şaldan soya muma, çikolatadan el kremine kadar birçok farklı ürünün bir arada bulunduğu Kutnium Nature Kadın Hediye Kutusu ile sevdiklerinizle unutulmaz bir hediye vrebilirsiniz. Hem kullanışlı ürünleri hem göze hitap eden tasarımıyla yüzlerde hoş bir tebessüm bırakan hediye kutusu, her türlü özel günde kurtarıcınız olacak! Siz de ürünü sevdiklerinize hediye ederek onların kendilerini çok daha özel hissetmelerini sağlamaya hazır olun!

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7. Eşsiz bir hediye seçeneği: Elmas Motto Tasarımlı Hediye Seti

Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Sevgilinize, eşinize ya da arkadaşınıza alabileceğiniz harika bir öneriyle karşınızdayız: Elmas Motto Tasarımlı Hediye Seti! Kutuda eşsiz rengiyle göz kamaştıran kar küresi, ananas şeklinde minik gece lambası ve fotoğraf albümü yer alıyor. Siyah yapraklı albüme fotoğrafların yerleştirilebilmesi için kutuda sticker da bulunuyor. Sevdiklerinize yıllarca sizi hatırlatacak, unutulmaz anlarını albüme taşımasını sağlayacak hediyeye göz atmadan geçmeyin, deriz!

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8. Sevdiğine özel hediye arayanlara: Hediyediye Baş Harfi Sen Hediye Kutusu

Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Alacağınız hediye kutusunun sevdiğinize özel olmasını istiyorsanız Hediyediye Baş Harfi Sen Hediye Kutusu'yla mutlaka tanışmalısınız! Hediyeyi vereceğiniz kişinin isminin baş harfiyle tasarlanan hediye kutusu, en özel hediyelerden biri. Set içerisinde sevdiğinizin baş harfini taşıyan şık kupa ve defter, kalem, skulent, özel tasarım mermer görünümlü ambalajda çikolata yer alır. Siz de bu unutulmaz hediyeyi sevdiklerinize vererek yüzlerinde kocaman bir tebessüm oluşturabilirsiniz!

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9. Müzik tutkunları için gitar aksesuarları bir arada: Guitar Lab Gitar Aksesuarları Hediye Kutusu

Klasik hediyelerden sıkılanlara: Sevdiklerinize doğum günü ya da özel günlerde alabileceğiniz hediye kutuları

Yüksek kaliteli malzemelerle üretilen Guitar Lab Gitar Aksesuarları Hediye Kutusu, gitar çalmayı sevenler için özel olarak tasarlanıyor. Guitar Lab ekibi tarafından test edilen birbirinden farklı dört aksesuarın gitar çalan her kişide bulunması gerekiyor. Kayış, plectrums, tuner ve capo; hem kullanışlı özellikleri hem rengârenk tasarımlarıyla her zevke hitap edebiliyor. Özenle hazırlanan ürün, gitar aksesuarlarını saklamak ve özel bir köşe hazırlamak için dekor olarak da kullanılabiliyor.

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10. Sevdiklerinizin yüzünde tebessüm oluşturacak: Sandal Rüzgarı Hediye Kutusu - Muhiku

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Sevdiklerinizin yüzünde tebessüm yaratacak bir hediye kutusu var sırada: Muhiku Sandal Rüzgarı Hediye Kutusu. İçinde Türk kahvesi, mermer desenli fincan takımı, sandal aromaterapi mum ve bahar esintili kuru çiçek bulunan hediye kutusunu eşinize, arkadaşınıza, ailenize, kısacası tüm sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

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