Klasik Renault 4 yeniden üretilecek mi?

Renault, muhteşem 5 EV Konseptini kısa süre önce tanıtmıştı. Daha sonrasında modelin seri üretime geçeceğinin de sinyalini vermişti. Honda e'ye çok benzeyen Renault 5 EV konsept, retro bir tasarıma sahip. Neredeyse evrensel olarak kabul görmüştür. Şimdi yeni bir rapora göre Renault 4 yeniden canlanacak ve elektrikli bir araç haline gelecek.

İDDİALAR BÜYÜK

Autocar dergisi, elektrikli Renault 4'ün 2025'te piyasaya çıkacağına dair içeriden bir bilgi sızdırdı. Renault CEO'su, 5 EV konseptin tanıtımı sırasında, bu modele benzeyen bir otomobil daha olacağının sinyalini vermişti. Bu sözler Renault 4’ün üretileceği kanısını kuvvetlendiriyor.

5 gibi, yeni Renault 4’de şirketin CMF-B elektrikli araç platformunu kullanacak. Mekanik bileşenlerinin çoğunu paylaşacak olan model, 5'ten sadece tasarım olarak farklı olacak.

SEGMENTİ FARKLI OLACAK

Orijinal Renault 4 çok yönlü bir ticari araç olarak ortaya çıkmıştı. Yeni modelin bu felsefeyi sürdüreceği ve yeni 5'in hatchback tasarımından daha kompakt bir otomobil olacağı biliniyor. Renault muhtemelen yeni 4'ü öncesinde konsept bir model olarak tanıtacak. Daha sonrasında üretim versiyonu ortaya çıkacak. Renault 5 EV ise, ilk olarak 2022'de başlayacak olan satışlarla pazara girecek. Bu, Renault'nun 2025 yılına kadar yedi yeni elektrikli araç başlatma planının temel taşını oluşturuyor.



