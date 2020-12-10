KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kleopatra'nın güzellik ilacıydı! Hint yağı hangi sorunu çözmüyor ki?

Kleopatra'nın güzellik ilacıydı! Hint yağı hangi sorunu çözmüyor ki?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hint yağı, Kleopatra'nın en sevdiği güzellik ilaçlarından biriydi. Mısırlılar, MÖ 1552'de doğal bir müshil, bir güzellik ürünü ve aynı zamanda bir ilaç olarak özelliklerinden dolayı tohumunu sıklıkla kullanıyorlardı. Kimyasal ürünlerden kaçınmak ve en yaygın güzellik sorunlarından bazılarını tedavi etmek istiyorsanız, günlük güzellik rutininize Hint yağı eklemeyi deneyebilirsiniz.

Kleopatra'nın güzellik ilacıydı! Hint yağı hangi sorunu çözmüyor ki?

Hint yağı kullanımıyla tedavi edilebilecek veya yardımcı olabilecek bazı günlük sorunları gidermenizi sağlayacak önerileri bir araya getirdik.

AKNE VE AKNE SONRASI İZLER

Çok yağlı cilt sivilceleri tetikler. Bununla birlikte, piyasadaki çoğu güzellik ürünü cildimizi kurutur ve sonuç olarak kendi kendini nemlendirmek için daha fazla yağ üretir. Böylece sivilce ortaya çıkıyor. Öte yandan Hint yağı, cildin doğal neminin yenilenmesine yardımcı olan yağ asitleri içerir. Hint yağını yüzünüze dairesel hareketlerle yavaşça sürmeye çalışın, bir gece bekletin ve sabahları ılık suyla durulayın.

YARA İZLERİ VE GÜNEŞ YANIKLARI

Hint yağı, hasarlı cilt hücrelerini atmanıza yardımcı olur ve yanıklar, yara izleri ve hatta çatlaklar için kullanılabilir. Aynı zamanda antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve kan akışına fayda sağlar. Pek çok güneş kreminde kullanılır çünkü aynı zamanda 6 civarında bir SPF değerine sahiptir.

SAÇ KIRIKLARI VE SAÇ DÖKÜLMESİ

Saçlarımızı dışarıdan besler, saç esnekliğimizi arttırır ve kırılmayı azaltır. Ancak bunun da ötesinde, risinoleik asit adı verilen bir bileşik sayesinde saç köklerimizi daha güçlü kılar ve saç dökülmesini önler. Ayrıca kepek belirtilerini de azaltır. Saç derinize haftada birkaç kez hint yağı ile nazikçe masaj yapın, ardından normal şampuanınızla yıkayın.

KIRIŞIKLIKLAR

Belirli alanlara birkaç damla hint yağı sürün. Cildin yaşlanmasını yavaşlatan kolajen üretimine yardımcı olur. İçerdiği yağ asitleri nedeniyle nemlendirici özelliği vardır ve aynı zamanda bölgeyi nemli ve yumuşak tutar.

ÇATLAMIŞ DUDAKLAR

Çatlamış dudakları rahatlatmak ve iyileştirmek için hint yağı da kullanabilirsiniz. Az miktarda dudaklarına sürmeyi dene. E vitamini, mineraller ve yağ asitleri gibi oldukça besleyici bileşenleri nedeniyle, bölgenin hızlı bir şekilde iyileşmesine ve nem dengesini geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Parmağınızla doğrudan dudaklarınıza uygulayabilirsiniz.

Screenshot_8

ÇATLAMIŞ TOPUKLAR VE NASIR

Hint yağı, zengin nemlendirici yapısı ile kuru cildi besler ve pullu bölgelerdeki nemi geri kazandırır. Ayrıca nasırları ovalamanıza ve çatlamış topukları tedavi etmenize yardımcı olabilir. Birkaç yemek kaşığı yağı ılık suyla karıştırın ve nasırlarınızı buna batırın.

TIRNAK ETLERİ VE ZAYIF TIRNAKLAR

Antifungal ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı hint yağı, sağlıklı ve güçlü büyümeyi desteklemek için harika bir tırnak ve kütikül tedavisi olarak kullanılabilir. Piyasada hint yağı içeren birçok tırnak ürünü vardır ancak, birkaç damla doğrudan tırnaklarınıza uygulayabilir veya ılık suyla seyrelterek haftada birkaç kez tırnaklarınızı ıslatabilirsiniz.

KURU VE ÇATLAMIŞ ELLER

Hint yağı, doğal bir nemlendiricidir ve çoğunlukla dışarısı soğukken çatlak ve belki egzamalı kuru eller için en iyi çare. Cildimizin ilk tabakasının su kaybını önlemesine yardımcı olan risinoleik asit adı verilen bir yağ asidi içerir. Ayrıca badem veya hindistancevizi yağı gibi diğer yağlarla birleştirebilir ve elleriniz ve yüzünüz için de nemlendirici bir destek oluşturabilirsiniz.

KİRPİKLER

Bir çalışma, hint yağının saçların güçlü büyümesine yardımcı olduğunu ve aynısının kirpikler için de geçerli olduğunu göstermiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, yüksek seviyelerde trigliserit içerdiği kanıtlanan risinoleik asit ve kirpikleri nemlendirmeye ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan bir prostaglandin D2 inhibitörü bakımından zengindir.

SAÇLAR

Saç büyümesi için hint yağı kullanımı hala anekdot aşamasında olsa da, düzenli kullanımının güçlü ve sağlıklı saçlar çıkmasına yardımcı olduğunu iddia eden birçok insan var. Saç derinize hint yağı ile masaj yapmayı deneyebilir ve ardından her zamanki gibi şampuanınızla yıkayabilirsiniz. İçeriğindeki risinoleik asit ve omega-6 yağ asitleri nedeniyle kan dolaşımını hızlandırarak saç uzamasını hızlandırır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...Trabzon'la ilgili dikkat çeken açıklama: Asıl tehlike...
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!''Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
28 Kasım 2020 Cumartesi burç yorumları28 Kasım 2020 Cumartesi burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler
Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler
Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'
Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'
Hiç denemeden aldı, karşılaştığı gerçek utandırdı!
Hiç denemeden aldı, karşılaştığı gerçek utandırdı!
Fırın kapağındaki o iğrenç yağ lekeleri hemen çıkacak!
Fırın kapağındaki o iğrenç yağ lekeleri hemen çıkacak!
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Sırtım ağrıyor diye doktora gitti doğum yaptı
Sırtım ağrıyor diye doktora gitti doğum yaptı
İlginizi Çekebilir
Fotoğrafın ardındaki gerçek!
Fotoğrafın ardındaki gerçek!
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
'Umurumda değilsiniz' dedi ve paylaştı
'Umurumda değilsiniz' dedi ve paylaştı
Sosyal medyadan paylaştı! Böyle seslendi: Utanmayın
Sosyal medyadan paylaştı! Böyle seslendi: Utanmayın
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyurken güzelleşmenin 3 yolu! Yatmadan önce buraya vazelin sürün
Tüm bunlar siz uyurken olacak! Yatmadan önce sürdüğünüzde...
2020'de modaydı ama bu kıyafetlerden artık kurtulun! Transparan da yok...
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
İnternetten sipariş etti, karşılaştığı gerçek utandırdı!
Hiç denemeden aldı, karşılaştığı gerçek utandırdı!
Ünlü oyuncu kusursuz cilt sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Önce estetiğe şimdi de doğal görünüme para harcıyor! 17 yaşından beri...
17 yaşında yaptırmıştı, şimdi kurtulmak için...
Dünyanın en iyi kalçası seçildi, Kim Kardashian'ı solladı
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.