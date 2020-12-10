Kleopatra'nın güzellik ilacıydı! Hint yağı hangi sorunu çözmüyor ki?

Hint yağı kullanımıyla tedavi edilebilecek veya yardımcı olabilecek bazı günlük sorunları gidermenizi sağlayacak önerileri bir araya getirdik. AKNE VE AKNE SONRASI İZLER Çok yağlı cilt sivilceleri tetikler. Bununla birlikte, piyasadaki çoğu güzellik ürünü cildimizi kurutur ve sonuç olarak kendi kendini nemlendirmek için daha fazla yağ üretir. Böylece sivilce ortaya çıkıyor. Öte yandan Hint yağı, cildin doğal neminin yenilenmesine yardımcı olan yağ asitleri içerir. Hint yağını yüzünüze dairesel hareketlerle yavaşça sürmeye çalışın, bir gece bekletin ve sabahları ılık suyla durulayın. YARA İZLERİ VE GÜNEŞ YANIKLARI Hint yağı, hasarlı cilt hücrelerini atmanıza yardımcı olur ve yanıklar, yara izleri ve hatta çatlaklar için kullanılabilir. Aynı zamanda antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve kan akışına fayda sağlar. Pek çok güneş kreminde kullanılır çünkü aynı zamanda 6 civarında bir SPF değerine sahiptir. SAÇ KIRIKLARI VE SAÇ DÖKÜLMESİ Saçlarımızı dışarıdan besler, saç esnekliğimizi arttırır ve kırılmayı azaltır. Ancak bunun da ötesinde, risinoleik asit adı verilen bir bileşik sayesinde saç köklerimizi daha güçlü kılar ve saç dökülmesini önler. Ayrıca kepek belirtilerini de azaltır. Saç derinize haftada birkaç kez hint yağı ile nazikçe masaj yapın, ardından normal şampuanınızla yıkayın.

KIRIŞIKLIKLAR Belirli alanlara birkaç damla hint yağı sürün. Cildin yaşlanmasını yavaşlatan kolajen üretimine yardımcı olur. İçerdiği yağ asitleri nedeniyle nemlendirici özelliği vardır ve aynı zamanda bölgeyi nemli ve yumuşak tutar. ÇATLAMIŞ DUDAKLAR Çatlamış dudakları rahatlatmak ve iyileştirmek için hint yağı da kullanabilirsiniz. Az miktarda dudaklarına sürmeyi dene. E vitamini, mineraller ve yağ asitleri gibi oldukça besleyici bileşenleri nedeniyle, bölgenin hızlı bir şekilde iyileşmesine ve nem dengesini geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Parmağınızla doğrudan dudaklarınıza uygulayabilirsiniz. ÇATLAMIŞ TOPUKLAR VE NASIR Hint yağı, zengin nemlendirici yapısı ile kuru cildi besler ve pullu bölgelerdeki nemi geri kazandırır. Ayrıca nasırları ovalamanıza ve çatlamış topukları tedavi etmenize yardımcı olabilir. Birkaç yemek kaşığı yağı ılık suyla karıştırın ve nasırlarınızı buna batırın. TIRNAK ETLERİ VE ZAYIF TIRNAKLAR Antifungal ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı hint yağı, sağlıklı ve güçlü büyümeyi desteklemek için harika bir tırnak ve kütikül tedavisi olarak kullanılabilir. Piyasada hint yağı içeren birçok tırnak ürünü vardır ancak, birkaç damla doğrudan tırnaklarınıza uygulayabilir veya ılık suyla seyrelterek haftada birkaç kez tırnaklarınızı ıslatabilirsiniz.