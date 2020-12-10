Kleopatra'nın güzellik ilacıydı! Hint yağı hangi sorunu çözmüyor ki?

Hint yağı kullanımıyla tedavi edilebilecek veya yardımcı olabilecek bazı günlük sorunları gidermenizi sağlayacak önerileri bir araya getirdik.
Çok yağlı cilt sivilceleri tetikler. Bununla birlikte, piyasadaki çoğu güzellik ürünü cildimizi kurutur ve sonuç olarak kendi kendini nemlendirmek için daha fazla yağ üretir. Böylece sivilce ortaya çıkıyor. Öte yandan Hint yağı, cildin doğal neminin yenilenmesine yardımcı olan yağ asitleri içerir. Hint yağını yüzünüze dairesel hareketlerle yavaşça sürmeye çalışın, bir gece bekletin ve sabahları ılık suyla durulayın.
Hint yağı, hasarlı cilt hücrelerini atmanıza yardımcı olur ve yanıklar, yara izleri ve hatta çatlaklar için kullanılabilir. Aynı zamanda antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve kan akışına fayda sağlar. Pek çok güneş kreminde kullanılır çünkü aynı zamanda 6 civarında bir SPF değerine sahiptir.
Saçlarımızı dışarıdan besler, saç esnekliğimizi arttırır ve kırılmayı azaltır. Ancak bunun da ötesinde, risinoleik asit adı verilen bir bileşik sayesinde saç köklerimizi daha güçlü kılar ve saç dökülmesini önler. Ayrıca kepek belirtilerini de azaltır. Saç derinize haftada birkaç kez hint yağı ile nazikçe masaj yapın, ardından normal şampuanınızla yıkayın.
Belirli alanlara birkaç damla hint yağı sürün. Cildin yaşlanmasını yavaşlatan kolajen üretimine yardımcı olur. İçerdiği yağ asitleri nedeniyle nemlendirici özelliği vardır ve aynı zamanda bölgeyi nemli ve yumuşak tutar.
Çatlamış dudakları rahatlatmak ve iyileştirmek için hint yağı da kullanabilirsiniz. Az miktarda dudaklarına sürmeyi dene. E vitamini, mineraller ve yağ asitleri gibi oldukça besleyici bileşenleri nedeniyle, bölgenin hızlı bir şekilde iyileşmesine ve nem dengesini geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Parmağınızla doğrudan dudaklarınıza uygulayabilirsiniz.
Hint yağı, zengin nemlendirici yapısı ile kuru cildi besler ve pullu bölgelerdeki nemi geri kazandırır. Ayrıca nasırları ovalamanıza ve çatlamış topukları tedavi etmenize yardımcı olabilir. Birkaç yemek kaşığı yağı ılık suyla karıştırın ve nasırlarınızı buna batırın.
Antifungal ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı hint yağı, sağlıklı ve güçlü büyümeyi desteklemek için harika bir tırnak ve kütikül tedavisi olarak kullanılabilir. Piyasada hint yağı içeren birçok tırnak ürünü vardır ancak, birkaç damla doğrudan tırnaklarınıza uygulayabilir veya ılık suyla seyrelterek haftada birkaç kez tırnaklarınızı ıslatabilirsiniz.
Hint yağı, doğal bir nemlendiricidir ve çoğunlukla dışarısı soğukken çatlak ve belki egzamalı kuru eller için en iyi çare. Cildimizin ilk tabakasının su kaybını önlemesine yardımcı olan risinoleik asit adı verilen bir yağ asidi içerir. Ayrıca badem veya hindistancevizi yağı gibi diğer yağlarla birleştirebilir ve elleriniz ve yüzünüz için de nemlendirici bir destek oluşturabilirsiniz.
Bir çalışma, hint yağının saçların güçlü büyümesine yardımcı olduğunu ve aynısının kirpikler için de geçerli olduğunu göstermiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, yüksek seviyelerde trigliserit içerdiği kanıtlanan risinoleik asit ve kirpikleri nemlendirmeye ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan bir prostaglandin D2 inhibitörü bakımından zengindir.
Saç büyümesi için hint yağı kullanımı hala anekdot aşamasında olsa da, düzenli kullanımının güçlü ve sağlıklı saçlar çıkmasına yardımcı olduğunu iddia eden birçok insan var. Saç derinize hint yağı ile masaj yapmayı deneyebilir ve ardından her zamanki gibi şampuanınızla yıkayabilirsiniz. İçeriğindeki risinoleik asit ve omega-6 yağ asitleri nedeniyle kan dolaşımını hızlandırarak saç uzamasını hızlandırır.
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