Klozet kapağından daha kirli! Artık kafanızı o kadar rahat koyamayacaksınız

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yastık kılıflarınızda ve çarşaflarınızda, evcil hayvan mama kaselerinden 39 kat, klozet kapağından bin kat daha fazla bakteri içerdiğini ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre yastık kılıflarınızı hiç yıkamazsanız orada bir mantar topluluğu oluşuyor ve tipik bir yastıkta 16 farklı mantar türü ve kelimenin tam anlamıyla milyonlarca mantar sporu bulunuyor.

GİZLİ SUÇLU YASTIĞINIZ!

Yüzünüzün ömrünün üçte birinin bir yastıkta geçirdiğini düşünürsek, bakteriler genellikle gözenekleri tıkıyor ve sonunda çoğu sivilce ve aknenin arkasındaki gizli suçlunun yastığınız olduğu ortaya çıkıyor.

Uzmanlar yastık kılıflarınızın ipek kumaştan olmasını ve gümüş iyonlar içermesini tavsiye ediyorlar.

İPEK YASTIK KILIFI KULLANIN

Araştırmaya katılan bir uzman, 'İpek, cildinizde kolajen üreten ve saçınız için de iyi olan bir proteine sahiptir, ancak ipek malzemeye gümüş iyon uygulandığında bakterilerin yüzde 99,7'sinin (özellikle sivilce üreten bakterileri) 30 günde öldüğünü söyleyebiliriz' diyor.

Bununla birlikte, bakterileri azaltmaya yardımcı olmak için çoğu yastık kılıfının her üç ila dört günde bir yıkanması gerekiyor.



