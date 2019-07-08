Yıllarca aynı yastığa baş koymayın! Değiştirilmeyen yastıklar binlerce bakteri barındırıyor

Gün sonunda dönüp dolaşıp ona geliyoruz, onun için en iyi arkadaşımız diyebiliriz. Ancak en iyi dostumuzu bir süre sonra değiştirmek zorundayız. Kılıflarını sık sık değiştirdiğimiz yastıkların da bir kullanım ömrü var.

Uzmanlara göre yastık değiştirme zamanı maksimum bir buçuk yıl olmalı. Yapılan çalışmalara göre ölü deriler, ter, saçtaki yağ, ev tozları yastıkta ortalama 350 bin baketerinin bulunmasına neden oluyor.

Sonuç olarak, aynı yastığı çok uzun süre kullanmak alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Sabahları uyandığınızda kırmızı gözler, hapşırma veya burun tıkanması yaşıyorsanız, yastığınızı değiştirmeyi düşünebilirsiniz.



