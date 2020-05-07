KOAH hastalarına Ramazan önerileri

Diyanet’in açıklamasına karşın Ramazan ayında oruç ibadeti nedeniyle tedavisine ara veren çok sayıda hasta olduğuna dikkat çeken Süerdem, “İlaçların kesilmesi ya da sadece iftar ile sahur arasında kullanması KOAH’ın şiddetlenmesine neden olabilir” uyarısında bulundu.

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı); büyük oranda sigara kullanımına bağlı olarak gelişen en yaygın kronik hastalıklardan birisi. Gelişmekte olan ülkelerde 40 yaş üstü nüfus içinde KOAH görülme sıklığı yüzde 10 ile yüzde 15 arasında. KOAH’ın sinsi ile ilerleyen bir hastalık olduğunu, bu nedenle hastaların sadece 3’te 2’sinin hasta olduğunu bildiğini belirten Prof. Dr. Mecit Süerdem, “Hastalar genellikle erken evrede tanı alamıyor. Maalesef KOAH tüm dünyada kalp damar hastalıkları ve inmelerden sonra üçüncü en sık ölüm nedeni. Bu nedenlerle KOAH önemli bir halk sağlığı sorunu” dedi.

TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) önceki başkanlarından olan ve halen KOAH Hastaları Derneği Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Süerdem, pandemi sürecinde şu uyarılarda bulundu: