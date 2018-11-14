KOAH hastalığı nedir? Belirtileri nasıl olur?

HER 10 KİŞİDEN 1’İ KOAH SORUNUYLA YAŞIYOR
10 yılı aşkın süredir sigara içenlerin yüzde 50’den fazlasında KOAH görüldüğünü biliyor muydunuz? Ancak sigara içenlerin yüzde 20’si KOAH olduğunun farkında bile değil! Günümüzde hızla yaygınlaşan bu sinsi hastalık, uzun yıllar hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, ülkemizde her 10 kişiden 1’inde görülen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.
Tedavisinde umut verici gelişmeler olsa da bir kere kapıyı çaldığında çoğunlukla dönüşü olmayan bir hastalık KOAH. Sinsice ilerlediğinden, sigara içenlerin yüzde 20’si KOAH olduğunun farkında bile değil! Acıbadem Fulya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, akciğer hastalıkları arasında en tehlikelilerinden biri olan KOAH’nın, hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak sınıflandırılabileceğini belirterek “Tütün ve tütün mamullerinin kullanımının artması, sanayileşme ile birlikte toksik gaz ve partiküllere maruz kalma, çevresel kirlilik, pasif içicilik KOAH’ya zemin hazırlıyor. Bunun yanında iyi tedavi edilemeyen astım da KOAH’ya dönüşebiliyor” diyor.
TEDAVİDE İLK ŞART SİGARAYI BIRAKMAK!
Dünyada ölüm nedenleri arasında 6’ncı sırada olan KOAH’nın tedavisinde genellikle ömür boyu nefes açıcı ilaçlar, aralıklarla kortizon ve antibiyotikler, balgam söktürücü ilaçlar kullanılıyor. Ancak birinci tedavi yönteminin sigarayı bırakmak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Reha Baran, ağır ve çok ağır KOAH hastalarında ise ilaç tedavilerinin çok sınırlı fayda sağladığını söylüyor. Hastalar genellikle uzun süreli oksijen desteğine ihtiyaç duyarlarken, yaşam kaliteleri son derece düşüyor. Prof. Dr. Reha Baran bu tip hastalarda KOAH’ın durumuna göre günümüzde girişimsel bronkoskopik yöntemler ile önemli kazanımlar sağlandığını vurguluyor.
HER 10 KİŞİDEN BİRİ KOAH
Ülkemizde her 10 kişiden 1’i Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile yaşıyor. 10 yıl üzerinde sigara içenlerde ise KOAH görülme oranı yüzde 50’nin üzerine çıkıyor. Hastaların şikayetlerinin başında nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük geliyor. Özellikle ağır ve çok ağır KOAH hastalarında ilaçlar fazla işe yaramadığından alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanılabiliyor. Prof. Dr. Reha Baran “İleri evre kronik bronşitin ön planda olduğu hastalarda, bronkoskopik olarak tüm bronşların mukozasını balon yoluyla temizliyoruz. İşlem genel anestezi altında yapılıyor, herhangi bir kesi veya dikiş işlemi olmuyor. Yaklaşık bir saat süren bronkoskopik işlemde, hasta takip edildikten sonra ertesi gün taburcu ediliyor. Gerekirse bir iki seans daha yapılabiliyor” diyor.
YÜZDE 40'A YAKIN İYİLEŞME SAĞLANABİLİYOR
Hastanın hava keseciklerinin harap olduğu türünde (amfizem) uygulanan tedavi sayesinde de nefes darlığı ve oksijen ihtiyacı azalıyor. Bu işlemde de genel anestezi altından bronkoskopik olarak akıllı teller (spiral coil) takılıp akciğerin iyi çalışmayan harap olmuş bölgeleri büzüştürülerek diğer akciğer bölgelerinin daha iyi çalışması sağlanıyor. Hasta ertesi gün taburcu ediliyor. Prof. Dr. Reha Baran, bu işlemler ile birlikte ileri düzey KOAH hastalarında fonksiyonel olarak yüzde 15-40 arası iyileşme sağlanabildiğini belirterek, hastanın oksijen gereksiniminin azalmasına paralel yürüme kapasitesinin de arttığını söylüyor.
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