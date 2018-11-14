KOAH hastalığı nedir? Belirtileri nasıl olur?

HER 10 KİŞİDEN 1’İ KOAH SORUNUYLA YAŞIYOR

10 yılı aşkın süredir sigara içenlerin yüzde 50’den fazlasında KOAH görüldüğünü biliyor muydunuz? Ancak sigara içenlerin yüzde 20’si KOAH olduğunun farkında bile değil! Günümüzde hızla yaygınlaşan bu sinsi hastalık, uzun yıllar hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, ülkemizde her 10 kişiden 1’inde görülen Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Tedavisinde umut verici gelişmeler olsa da bir kere kapıyı çaldığında çoğunlukla dönüşü olmayan bir hastalık KOAH. Sinsice ilerlediğinden, sigara içenlerin yüzde 20’si KOAH olduğunun farkında bile değil! Acıbadem Fulya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reha Baran, akciğer hastalıkları arasında en tehlikelilerinden biri olan KOAH’nın, hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak sınıflandırılabileceğini belirterek “Tütün ve tütün mamullerinin kullanımının artması, sanayileşme ile birlikte toksik gaz ve partiküllere maruz kalma, çevresel kirlilik, pasif içicilik KOAH’ya zemin hazırlıyor. Bunun yanında iyi tedavi edilemeyen astım da KOAH’ya dönüşebiliyor” diyor.