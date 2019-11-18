Koalisyon sözcüsünden skandal YPG/PKK paylaşımı

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutladı.

Albay Caggins, Amerika'nın Sesi (VOA) televizyonunun YPG/PKK terör örgütünün kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasına ilişkin paylaştığı görüntüleri, terör örgütü PKK'nın "Aslan aslandır, ha dişi ha erkek" sloganıyla paylaştı.

Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın sıklıkla kullandığı bu slogana sarı, kırmızı ve yeşil renkte üç kalbi de ekleyen Caggins, paylaşımını Rojava etiketi ile yaptı.

VOA'nın servis ettiği görüntülerde terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye karşı savaşmaya hazır olduklarını dile getirmeleri dikkatlerden kaçmadı. VOA, paylaşımında örgüt mensuplarının askeri eğitimin yanı sıra ideolojik eğitimden geçtiğine vurgu yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) bünyesindeki koalisyonun desteği ile YPG/PKK'nın yeni istihdam ettiği terör örgütü üyelerine PKK ideolojisi uzun zamandır aşılanırken koalisyon sözcüsünün bunu açık bir şekilde paylaşması dikkat çekti.