Koç Holding'den 75 milyar TL konsolide ciro

İSTANBUL (AA) - Koç Holding yılın ilk yarısında 75 milyar TL konsolide ciro ve 2,2 milyar TL konsolide ana ortaklık payı net dönem karı elde etti. Koç Holding'den yapılan açıklamada, Holding'in 2019 yılı ilk yarı finansal sonuçları duyuruldu. Buna göre, Koç Holding, 2019 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 75 milyar TL gelir elde ederken, 2,2 milyar TL ana ortaklık payı net dönem karı açıkladı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, dünyada ve ülkede yaşanan dalgalı piyasa koşullarına rağmen yılın ilk yarısında çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini belirterek, "Disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföy yapımız, güçlü bilançomuz, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla yurt içindeki performansımızı koruduk. İhracatımız sayesinde ülkemize döviz kazandırırken, yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik. Çalışmalarımızın finansal sonuçlarımıza olan pozitif katkısından ötürü memnuniyet duyuyor, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz. 2016 yılından bu yana yürüttüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız ile küresel rekabetçiliğimizi arttırıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yatırımlarımız faaliyetlerimize ivme kazandırıyor" Levent Çakıroğlu, 2019’un ilk yarısında gerçekleştirdikleri 4,2 milyar TL’lik kombine yatırım ile son 5 yıldaki toplam yatırımlarının 38 milyar TL’ye ulaştığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız, ülkemize duyduğumuz güvenimizin en büyük göstergesi. Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde (RUP) şubat ayında başlayan ilk planlı bakım duruşu başarıyla tamamlanarak tam kapasite üretime geçildi. Ülkemiz akaryakıt talebini karşılamaya devam eden Tüpraş’ın toplam satış miktarı 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 6 artışla 14,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Tofaş, yılın ilk 6 ayında otomotiv pazarında lider olurken, Egea/Tipo ailesi için 2020 sonuna kadar gerçekleştireceği 225 milyon dolarlık yatırım kapsamında çalışmalarına devam ediyor." Başarılı ürünleri ile Avrupa’da Ford Europe’un ticari araçlardaki liderliğinin perçinlenmesini sağlayan Ford Otosan'ın bu yıl da güçlü ihracat performansını sürdürdüğünü ve Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonlarını üretmeye hazırlandığını aktaran Çakıroğlu, şu bilgileri verdi:

"Yeni ürünlerimizin yanı sıra, küresel rekabetçiliğimizi artırmaya, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmeye yönelik çalışmalarımız ve yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor ve çabalarımız uluslararası kuruluşlarca da takdir ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Endüstri 4.0 çalışmalarında en iyi örnekleri tespit ederek yaygınlaştırmayı hedefleyen 'Global Lighthouse Network' seçmelerinde Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası ve Romanya’nın Ulmi şehrindeki Arçelik Fabrikası dünyanın en gelişmiş 10 üretim merkezi arasında gösterildi. Ayrıca Koç Holding geçtiğimiz günlerde açıklanan Fortune Global 500 listesinde 423’üncü sırada yer alarak ülkemizi temsil eden tek Türk şirketi oldu." - "İhracat performansımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz" Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nun yılın ilk yarısındaki ihracat performansına dikkati çekerek, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yayımladığı İhracat Şampiyonları arasında ilk 10’da 4 Koç Topluluğu şirketinin yer aldığını anımsattı.

Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Topluluk şirketlerimiz, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiriyor. Arçelik’in Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan 'Bir Kuşak Bir Yol' projesi kapsamındaki ülkelerde liderlik stratejisiyle bünyesine kattığı Singer Bangladesh yatırımının yanı sıra Hindistan’daki buzdolabı fabrikasının inşaatı da sürüyor. 2019’un ilk yarısında yurt dışı satış adedini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20 oranında artıran TürkTraktör, ülkemizin traktör ihracatının yüzde 88’ini gerçekleştirdi. Otomotiv ve savunma sanayinde öncü konumda bulunan Otokar yılın ilk 6 ayında ihracatın ciro içindeki payını yüzde 81'e taşıdı. Otokoç Otomotiv de geçtiğimiz yıl bünyesine kattığı Yunanistan operasyonu ve yurt dışı pazarlardaki güçlü faaliyetleri ile sağlam yapısını korudu. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda kombine ihracatımız 8,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Yılın ilk yarısında 21 ülkeden 49 bankanın katılımı ile yaklaşık bir milyar dolar sendikasyon kredisi sağlayan Yapı Kredi uluslararası piyasalarda ülkemize ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha teyit etti. Yapı Kredi, güçlü sermaye yapısı ve uzun yıllara dayanan itibarı ile sağladığı bu kaynakları çeşitlendirmeye devam ederek, reel sektörü ve dış ticaretin finansmanını desteklemek amacıyla kullanıyor."

- "Ülkemizin toplumsal kalkınmasına katkımızı sürdürüyoruz" Koç Holding’in ilk yarı sonuçlarının yanı sıra 50'nci yılını kutlayan Vehbi Koç Vakfı’nın çalışmalarına da değinen Çakıroğlu, şunları kaydetti: "Gururla ifade etmek isterim ki Vehbi Koç Vakfı kurum ve kuruluşlarıyla ülkemizde toplumsal kalkınmanın itici gücü konumunda bulunuyor. Ekonomik kalkınmanın toplumsal kalkınma ile el ele gerçekleşmesi gerektiğine inanan bir topluluk olarak ülkemizin toplumsal kalkınmasına katkımızı sürdürüyoruz. VKV’nin 50’inci yılında ülkemizin kültür sanat hayatına önemli bir armağan olduğuna yürekten inandığımız Arter’in yaklaşan açılış heyecanı içindeyiz. Bir VKV kuruluşu olan ve çağdaş sanat alanında sürdürülebilir bir üretim ve sergileme alt yapısı sunmak üzere 2010 yılında açılan Arter, geçtiğimiz aylarda Dolapdere’deki yeni binasına taşındı. Eylül ayında açılışı gerçekleşecek olan Arter, 18 bin metrekare kapalı alanı, sergi alanları, performans salonları, öğrenme ve etkinlik alanları ile kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk getirecek. Arter’in İstiklal Caddesi üzerinde yer alan binası ise yine eylül ayında Meşher adıyla yeni bir sergi alanı olarak hizmet vermeye başlayacak. VKV’ye bağlı bir diğer kurum olan Sadberk Hanım Müzesi’nin Haliç’teki Tersane İstanbul Projesi’nde yer alan yeni binasının inşaatı ise devam ediyor."