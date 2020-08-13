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  4. Kocaeli'de bankadan çıkan kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbettiler

Kocaeli'de bankadan çıkan kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 21:21 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir banka şubesinden para çeken Havva Ö.nün yanına otomobil ile yaklaşan kapkaççılar, aracın kapısına tutunan talihsiz kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbetti.

Kocaeli'de bankadan çıkan kadını yerde sürükleyerek çantasını gasbettiler

Olay, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda çalışan Havva Ö., caddede bulunan banka şubesinden para çekerek çıktı.

YERDE SÜRÜKLENDİ

Havva Ö.’yü takip eden kapkaççılar, kadının çantasını gasbetti. Kapkaççılar, otomobile binerken, Havva Ö. aracın kapısına tutundu. Aracın hareket etmesiyle Havva Ö. bir süre sürüklendi.

VÜCUDUNDA SIYRIKLAR OLUŞTU

Havva Ö. tutunduğu aracın kapısını bırakırken, vücudunda sürüklenmesi nedeniyle sıyrıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Havva Ö.’nün çantasında bir miktar para ve cep telefonu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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